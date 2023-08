Nuša Maloprav

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavila, da pridobim nove izkušanje, ker imam rada naravo, živali ter da se še preizkusim v vlogi tekmovalca. Denarno nagrado bi porabila za dober dopust, ostalo pa bi dala v šparovček.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Na kmečka opravila se spoznam, prav tako se jih rada lotim, če bodo pa nepoznana opravila, se jih bom pa z veseljem naučila. Za začetek bi mi največ preglavic delala verjetno molžnja krave.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Prijazna, komunikativna, spontana. V skupini se dobro znajdem in se držim nalog vodje.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

Odvisno od situacije, po navadi sem mirna, če se da se pomenimo in rešimo konflikt, če se oseba ne ohladi pa počakam da se in nato rešim konflikt.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Res je, Kmetijo že od nekdaj spremljam. Najbolj v spominu so mi ostale izvirne opravljene naloge, malo tudi po kreganju ter po dobri volji, ko so uspešno zaključili tedensko nalogo. V lanskem letu mi je najljubša tekmovalka bila Danijela in najtežje sem gledala Denisa.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Ne in tudi nimam namena, saj me doma čaka moj sanjski moški.