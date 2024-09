Nuša Šebjanič

Nuša pravi, da ima kmečka opravila v malem prstu, boji se samo molže krave. Odkrito pove, da je ljubosumne in vročekrvne narave ter hitro eksplodira. Se bo pa v šovu poskusila večkrat ugrizniti v jezik. Je komunikativna, trmasta in vztrajna. Na kmetiji bo prijazna in delovna, v arenah bo dala vse od sebe, pogrešala bo pa mir, tišino in spanje. Nima nič proti ljubezni pred kamero, a njene ljubezni bodo na Kmetiji deležne samo živali.