O šovu Kmetija

V šovu, ki ga bo tudi letos vodila Natalija Bratkovič, boste spremljali 16 tekmovalcev, ki so se podali na pot slave, ki vodi do bogate denarne nagrade. Nagrada znaša 50.000 evrov, prejel pa jo bo tisti, ki bo zadnji zapustil areno.

Letošnja Kmetija predstavlja novo posestvo, ki se nahaja nekje na Dolenjskem. V čarobnem gozdu se skriva kmetija, ki bo tekmovalce presenetila. Če so mislili, da jih čaka razkošje in lagodno življenje, so se zmotili. Letos se bodo za glavno nagrado 50 tisoč evrov morali pošteno nagarati.

Nova sezona s tekmovalci ne bo prizanesljiva. Kot v vsakem resničnostnem šovu pa seveda tudi v Kmetiji pripravljamo kakšno presenečenje. Kakšno, pa izveste v oddaji, ki na televizijske zaslone prihaja že to jesen.

Vsak dan v Kmetiji je preizkušnja in le najboljšega tekmovalca, ki bo kos vsem izzivom, čaka na koncu 50.000 evrov.