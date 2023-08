Patricija Virant

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Prijavila sem se zaradi nove izkušnje, že dolgo mi je bila želja se preizkusiti v takem resničnostnem šovu. Zanima me, kako delujem pod pritiskom, v novem okolju in med novimi ljudmi. Seveda si zmage zelo želim. Denar bi porabila za razvoj svojega podjetja in za ustvarjanje lastnega doma.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Nekaj kmečkih opravil mi je blizu, saj tudi sama prihajam iz manjše kmetije, sicer brez živali. Mislim, da mi bo težave predstavljala molža, saj sem enkrat že poskusila, pa mi ni šlo.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

V skupini, če mi je področje blizu, zelo hitro postanem vodja. Če ne vem, kako stvari potekajo, se raje umaknem. Raje delam sama, kakor v timu. Sem delovna, vstrajna, ljubeča.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

V konflikt se tudi sama zelo burno vključim, rada na glas povem svoje mnenje. Če vidim, da oseba ne dojame izrečenih besed, vidim da ni smisla vztrajati in v tem primeru se raje umaknem.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Najtežje sem gledala Denisa. Navijala sem za Karin in Danijelo. Tudi Maji sem zelo privoščila zmago, saj so vsi grdo delali z njo. V spominu mi je ostal najbolj veseli del po vsaki nagradi, še posebno takrat ko so pregloboko pogledali v kozarec.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Ne.