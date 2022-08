Peter Schweitzer

Starost: 47 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic/izobrazba: Industrijski oblikovalec

Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Pobiranje krompirja, koruze in sejanje solate, rukole.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Veselim se izzivov, ki me čakajo, sotekmovalcev, življenje brez tehničnih pripomočkov in življenje vstran od civilizacije.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Relativno izbirčen, saj ne jem vseh stročnic in ne maram pekoče hrane, a ljubim meso, italijansko kuhinjo, baziliko in vso hrano, pripravljeno na žaru. Najraje kuham sam.

Ste samski?

Da.

Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero?

Vse je možno ...

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Mačka, ker ima karakter, mehko dlako, prede, mijavka in je lepa na pogled.

Katere živali se bojite?

Na kmetiji me je malo strah krav in konjev, saj so to velike in nepredvidljive živali. Sem pa konja že jahal v Lipici.