Polona Kranjc

Tekmovalka prve sezone Sanjskega moškega in Kmetije, se vrača v šov. Pravi, da je v konfliktu odvisno od situacije, da pa zna reagirati zelo burno, če se ji godi krivica. Pravi, da se bo konfliktom letos skušala čim bolj izogniti, če bo to le mogoče. V družbi novih ljudi je previdna in potrebuje nekaj časa, preden se sprosti in pokaže, kako zabavna in sproščena je lahko v resnici.