Sara Bajec

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavila, ker je Hrvaška postala totalno predraga in rabim bolj poceni počitnice in odmik od ponorelega sveta. Življenje je igra pa jo dajmo igrat in raziskovat. To je vendarle neka čisto nova in drugačna izkušnja, zato me zanima, kaj se znotraj takšnih zaprtih sistemov odvija in dogaja. Je socialni eksperiment, najbrž velika šola za vsakega posameznika, pa si jo želim spoznati in v njej kar se da uživati. V kolikor bi mi uspelo zmagati, bi verjetno del dobička razdelila med tekmovalce, seveda bi naredila en fajn žur, preostanek denarja pa bi vložila v moje sanje, ki jih vidim v Uradu za srečo - majhnih neodvisnih organizacijah, ki z drobnimi akcijami srčnosti skrbijo za dobrobit in boljše počutje vseh nas.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Jaz se lotim vsega. Nekaj stvari sem sicer že počela, veliko pa najbrž tudi ne, a se ne bojim novih izzivov. Je pa res, da mi kuhanje od vsega ne leži najbolje, a to je najbrž problem vseh nas, ki bomo tekmovali, ne samo mene. (smeh) Zastrupili se ne bomo, lahko pa da ne bo najbolj užitno. Lahko pa, da bo ... Pri tem pa res nikoli ne vem.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Pri sebi bi najbolj izpostavila svojo odprtost in vedoželjnost. Lahko bi se opisala kot ekstroverten introvert - zelo rada sem med ljudmi, a na trenutke, vsekakor rabim čas zase.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Ne maram kreganja, vsekakor pa vedno povem svoje mnenje. Konflikte jemljem kot priložnost za rast, saj so ravno konfliktne situacije tiste, ki dostikrat vplivajo na spremembe in boljše rešitve. Torej, kregajmo se, a dajmo se kregati v ljubezni.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Preteklih sezon nisem gledala. Zdaj, ko vem, da bom del te izkušnje, si bom zagotovo pogledala kakšen del, a vseh mi vsekakor ne bo uspelo. Mi je pa iz youtube posnetkov v spominu najbolj ostala Manja - ženska je celo ludilo, kar mi je izjemno simpatično, saj nikoli ne veš, s čim te bo presenetila.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Kar se tiče romantike - dosta više romantike! Če bom na Kmetiji našla svojega bodočega moža, mu vsekakor ne bom odrekla kakšnega močnega objema.