Stanislav Travnikar

Stanislava je v šov prijavila partnerka, saj živijo na kmetiji in mu kmečka dela niso tuja. Skrbi za krave, prašiče, kokoši, psa in mačke. Je deloholik, ki ne zna sedeti križem rok. Rad prevzame mesto vodje in ne mara konfliktov. Z vstopom v šov se veseli novih prijateljstev in novih izkušenj. Obožuje pico in čevapčiče, ne mara pa brokolija. Je kmet po duši in srcu, denarno nagrado bi podaril v dobrodelne namene. Njegov moto? Delo krepi človeka.