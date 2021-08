Najbolj se veseli novih poznanstev in življenja na svežem zraku. Od vsega se najbolj boji slabih odnosov med tekmovalci, najbolj pa bo pogrešala svoje cvetoče lončnice in gledanje nadaljevank. Pravi, da bi jo sotekmovalci najbolj razjezili s prepiri in zahrbtnostjo. Veseli se dela in pravi, da se bo dokazala kot zelo marljiva. Najbolj ji bosta šla od rok delo na vrtu in skrb za živali.

Starost: 60 let

Kraj bivanja: Maribor

Poklic: upokojenka Katero kmečko opravilo znate opravljati?

Delo na vrtu, skrb za živali ... Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Bivanja na svežem zraku, življenju z sotekmovalci. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate?

Nisem izbirčen, jem vse zvrsti hrane. Ste samski?

Ja. Stanka Tokić Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero?

Niti slučajno Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Mačka, ker je igriva, zna pa biti tudi napadalna in zaščitniška. Katere živali se bojite?

Miši, kače, netopirjev. Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Nerazumevanja s sotekmovalci. Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi?

Komunikativna vedno nasmejana, in me ni strah spoznavanja novih ljudi Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage?

Naj moja strategija se za enkrat ostane prikrita. Kakšen bo vaš doprinos šovu Kmetija?

Delaven in zabaven. Kako bi se opisali s tremi besedami?

Komunikativna, vesela in pravična. Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji?

Poleg domačih in prijateljev ... Kakšno mnenje imate o goloti pred kamero?

Sem močno proti Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Intimne stvari bi morale ostati intimne. Koliko kmeta je v vas?

Zelo malo. Stanka Tokić Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Da spoznam življenje in delo na kmetiji. Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Od mene lahko pričakujete delavnost, predstavila se bom kot marljiva in odgovorna kmetica. Ali ste spremljali pretekle sezone resničnostnega šova Kmetija na POP TV? Po čem ste si jih najbolj zapomnili?

Sem spremljala, najbolj sem pa si jih zapomnila po raznoraznih dramah in prepirih ki so se dogajali. S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

Z nedelom in prepiri. Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Ni mi domače. Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

En del bi darovala za otoke brez staršev, ostalo podelila hčerki, bratu in staršem ter del tudi pustila sebi. Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Molža krave. Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Vsi so pozitivno sprejeli. Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Ne Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate ali sama kmečka opravila?

Večji izziv mi bodo kmečka opravila.