Suzana Bajrić

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Prijavil me je najboljši kolega. Kupila si bom opremo za DJ-anje. Vložila. Pomagala očetu in mami.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Ne spoznam se na nobeno kmečko opravilo. Tako da mi bo vse povzročalo preglavice. Rada se učim, tako da upam da bo tam kdo od katerega bom lahko črpala znanje.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike? Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Zgovorna, komunikativna, energična, zelo direktna, poštena, empatična. Ne držim se zase. V resničnem življenju prevzamem vlogo vodje, rada organiziram stvari in poskrbim da je vse OK. Če se na stvari ne spoznam pa ne prevzemam vloge vodje,ker jo nimam za kaj.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta? Teh v oddajah kot je Kmetija ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev.

Odvisno od situacije. Pogovor reši 99 odstotkov stvari. Če pa se z ljudmi ne da pogovoriti, potem nastane težava. Velikokrat zvišam glas, ne da se derem ampak govorim glasno, vživeto s strastjo, jaz pravim temu da se vživim zaradi mojega balkanskega temperamenta. Če me kdo ful znervira, znam tudi jaz postat znervirana. Po koncu in ko se vse umiri, zopet rada razčistim stvari in se pogovorim.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Nisem spremljala. Sedaj sem si pogledala za nazaj nekaj delov prejšnje sezone. Zanimivo mi je bilo to oziroma neverjetno. Da se je veliko ljudi kar pustilo in bilo pripravljeno svoje mesto dati izivalcem. Doma majo otroke pa so kar pozabili za koga se borijo. Najtežje gledala Jana, Denisa. Tudi Aljaž ima svoje fore. On lahko taktizira in dela vse, ko pa se mu en in edini zoperstavi, je vse narobe. Vidi samo sebe in nič kaj veliko drugega. Najbolj sta mi bila ok Tom in Maja Triler.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Mislim, da ne.