Tadej Jetski Kolar

Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev … Telefon, lepe outfite/oblačila, šoping in slikanje.

Kaj pa o ljubezni pred kamero?

Glede na to da so več ali manj vse veze, ki so nastale pred kamero, propadle, ne verjamem v to oziroma, ko prideš ven, takrat se bolj vidi, če je resnično ali ne.

Kakšne priprave ste imeli na Kmetijo?

Priprave? Sej ne grem na olimpijske igre.

Koliko kmeta je v vas?

Neki pa že, bi rekel. Sem mestni človek, ampak nekak se ne bojim kmečkih opravil oziroma sem prepričan vase, da bom kos večini stvarem.

Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog?

Le enkrat se živi! Iz firbca, želje po novih izzivih, preizkus samega sebe in pa seveda zaradi prepoznavnosti.

Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji?

Kako sem že prej rekel. Ponavadi sem v družbi veseljak, zabavljač, tako da to nekako pričakujem tudi zdaj.

S čim vas znajo najbolj razjeziti drugi tekmovalci?

Kaj pa vem, s "pametovanjem". Na primer, da česa ne bom znal in bo nekdo preveč zahteval zame ali kaj takšnega. In zahrbtnost. Ne vem, bomo videli, kaj me bo razjezilo.

Kako domače vam je življenje na kmetiji in kmečka opravila?

Niti mal domače.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Nekam bi vložil in nek avtomobil bi si kupil, ampak nič dragega. Pa dva meseca bi bil vedno pri tetoverjih. Aja! Pa počitnice, seveda, kakšni Maldivi, na primer.

Je kakšno kmečko opravilo, ki se ga najmanj veselite?

Ne.

Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji?

Se mi zdi da so kar normalno sprejeli. V tem smislu, da nihče ni bil res nekaj ful začuden.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje?

Za enkrat še nisem ful o tem razmišljal, ampak mislim, da slej ko prej me bo ja ...

Kaj vam bo v večji izziv, življenje s toliko ljudmi, ki jih ne poznate ali sama kmečka opravila?

Po moje, da bolj življenje s toliko ljudi, ki jih ne poznam.