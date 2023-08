Tatjana Prevolšek

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

Na Kmetijo sem se prijavila striktno, da preizkusim sama sebe predvsem pa da spoznam svoj karakter med tujimi ljudmi. Denarni nagrado bi porabila za dober dopust, ko bi prišla ven, ostanek bi vnovčila v svoj posel. Ker si želim sanje uresničit.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Na kmečka opravila poznam ene bolj, druge manj. Za mene bo največji izziv molža.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Sem močen karakter. Se znam prilagajati do določene meje. Ne maram hinavščine. Sem pozitivna in nasmejana, znam pa biti tudi zelo ostra in nasramna.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Reakcija na konflikt je odvisna, za kaj se gre. Za nekakšne malenkosti se nasmejim in obrnem. Ko je v igri moja družina ali otroci pa znam biti zelo ostra in nasramna.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Vsekakor sem gledala večinoma vse oddaje. V spominu mi bo ostala lanska oddaja, ko jih je na Kmetiji razveselil Franc in jih podučil o kuhanju šnopsa. Med top tekmovalci so Karin, Aljaž in vsekakor dvojcka. Najmanj mi je bila všeč Aneta.

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Pred kamero se ne bi romantično zapletla, ker me zunaj šova čakajo moji prekrasni otroci.