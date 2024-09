Lani mu je zmaga za las ušla iz rok, zato se bo letos vrnil z eno samo misijo – prišel je po zmago! Njegova aktualna strategija je preprosta: veliko delati, še več taktizirati, se zabavati in zmagati! Njegovo dekle ni najbolj zadovoljno z njegovo vselitvijo na Kmetijo, a ga kljub temu 100-odstotno podpira. Ko smo ravno pri odstotkih – sam zase pravi, da je v njem 33 odstotkov kmeta, 33 odstotkov butlja in 33 odstotkov genija. Bo to idealna kombinacija za zmago?