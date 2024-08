Tjaša Vrečič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

V primeru, da zmagam, bi denarno nagrado porabila za nakup stanovanja in razvijanje svojega posla.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Na kmečka opravila se spoznam. Nobeno opravila mi ne bo težko.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Če mi nekaj ne ustreza, tega ne morem skriti z obrazni miniko. Sem zelo pedantna oseba.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')?

Vidim se v vlogi vodje.

Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Teh v oddajah, kot je Kmetija, ni malo, saj je na kupu kar precej različnih karakterjev. Izkušnje so me naučile, da prvo premislim in se šele nato vklopim v konflikt. Konflikte rada rešujem z dejstvi.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu? Kdo izmed tekmovalcev je bil vaš 'najljubši' in koga ste 'najtežje gledali'?

Seveda sem. Najbolj mi je ostalo v spominu ko sem ukradla kamenček Lini in Aljažu. Hahah seveda sem sama sebi najljubši tekmovalec. Ne morem pa videti Nine iz moje sezone.

Česa se v šovu Kmetija najbolj veselite?

Umik iz socialnega sveta.

Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj?

Nisem izbirčna. Jem čisto vse. Najraje imam meso.

Ste samski?

Nisem samska. Sem zaročena in zaročenec me spodbuja. In drži pesti da tokrat zmagam

Katera žival je vaša najljubša? Zakaj?

Piščanec, (smeh) ker mi da meso.

Katere živali se bojite?

Ne bojim se nobene živali.