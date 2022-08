Zanimiv, spreten in razigran, tako se opisuje Vladislav, ki na kmetijo vstopa z željo po zmagi in denarni nagradi, s katero bo odprl svoj lokal ali gostilno. Spoznavanje novih tekmovalcev ga ne skrbi, saj se je v življenju veliko selil in posledično dobro osvojil to vrlino. Veseli se novih izzivov in kmečkih opravil, ki se jih bo naučil na Kmetiji, ob tem pa ima popolno podporo družine, ki bo zanj navijala.

Starost: 25 let Kraj: Ljubljana Poklic: Varnostnik Katero kmečko opravilo znate opravljati? Hranjenje živali, košenje trave in kopanje zemlje. Ste izbirčen jedec? Kaj radi jeste, česa ne marate? Zakaj? Nisem izbirčen, saj sem skoraj vse, razen špinače. Ste samski? Da. Ste se pripravljeni ljubezensko zaplesti pred kamero? Ja seveda, če bo do tega prišlo, zakaj pa ne. Katera žival je vaša najljubša? Zakaj? Riba, ker je mirna živali in ker sem to po horoskopu. Kakšni ste, ko ste obkroženi z novimi ljudmi? Kako se znajdete v novi družbi? Ko me obkrožijo novi ljudje se počutim dobro, s tem nimam problemov. V družbi in pri spoznavanju novih ljudi se znajdem, saj sem se veliko selil in povsod spoznal nekoga novega. Kakšno strategijo boste ubrali, da bi prišli do zmage? Tega pe ne vem, saj je odvisna od tega, kakšni ljudje bodo tam. Kako bi se opisali s tremi besedami? Zanimiv, spreten in razigran. icon-expand Vladislav Antić FOTO: POP TV Kaj boste najbolj pogrešali na Kmetiji? Poleg domačih in prijateljev ... Pogrešal bom svoje hobije in svoj prosti čas, ko lahko uživam. Kakšno mnenje imate o ljubezni pred kamero? Če pred kamero pride do ljubezni, ni problema, zakaj pa ne. Koliko kmeta je v vas? Trenutno ne kaj dosti, ampak se bom tega naučil. Zakaj ste se prijavili? Kakšen poseben razlog? Prijavil sem se zaradi novega izziva in da vidim, kako to poteka ter česa sem sposoben. Poseben razlog pa sta denar in zmaga. Kaj lahko pričakujemo od vas v šovu, kako se boste predstavili širni Sloveniji? Pričakujete lahko vsega po malem. Predstavil se bom kot Vladi in ne bom se delal, da sem nekaj, kar nisem. Kako so vašo prijavo v šov sprejeli domači in prijatelji? Super, z nasmehom. Rekli so, da bodo zame navijali. Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali? Želim si odpreti nekaj svojega, ali lokal, ki sem ga že imel, ali pa manjšo gostilno.