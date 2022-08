Voditeljica Natalija Bratkovič

Natalijo Bratkovič smo že spoznali. Je radijska voditeljica, ki se je kot voditeljica resničnostnega šova prvič spopadla na Kmetiji. Svoje delo obožuje in ga jemlje zelo resno. Do tekmovalcev je neprizanesljiva, pogovori z njimi pa so ji izjemno všeč, saj nikoli ne ve, kaj od njih pričakovati.

Kot voditeljica je zraven tudi v areni, kjer se tekmovalci spopadejo za obstanek na Kmetiji. Ena od nalog je tudi 'znanje', kjer preverjajo znanje pratike. Kako dobro pa jo pozna Natalija? Več v videu spodaj: