Žan Hronek

Žan živi na manjši kmetiji, zato mu kmečka dela niso neznanka. Na Kmetijo se je prijavil, da se dokaže z delom in zmaga. Denarno nagrado bi porabil za ureditev stanovanja. Če bo za zmago treba zaklati in očistiti kokoš, se lahko od zmage kar poslovi. Je vztrajen, trmast in zlepa ne popusti. V boj bo vložil veliko truda in dela, zagotovo pa bo sledil svoji strategiji, ki jo bo sproti prilagajal. Na kmetiji bo najbolj pogrešal pijačo po službi, elektronske naprave in traktor.