Žan Simonič

Zakaj ste se prijavili na Kmetijo in kako boste porabili denarno nagrado, če zmagate?

V kmetijo sem se prijavil zaradi prepoznavnosti in pa zaradi neke nove dogodivščine ali izziva. V svojem življenju rad odkrivam nekaj novega. Denarno nagrado bi porabil za dokončanje svojega podjetja, katerega imam namen odpret po končanem šovu.

Se spoznate na kmečka opravila? Katero vam bo povzročalo največ preglavic?

Več ali majn se spoznam na vsa kmečka opravila, sem zelo hitro učljiv in pa spreten, za to mi opravila na kmetiji ne bodo povzročala večjih težav. Preglavice bi mi morda lahko povzročala molzenje ipd.

Katere so vaše najbolj opazne karakteristike?

Rad pomagam pri vseh opravilih, oziroma najraje prevzamem kakšne projekte in jih vodim. Želim da so stvari narejene kot morajo bit, oziroma tako kot sem si jih zamislil jaz. Delo v timu me ne ovira, če smo složni, v nasprotnem primeru hitro reagiram.

Na kakšen način delujete v skupini (se raje držite zase ali hitro prevzamete vlogo 'vodje')? Kako pa odreagirate, ko pride do konflikta?

Najprej se zadržim oziroma se umaknem, ko vidim da pa je stvar šla predaleč kaj hitro postavim stvari na svoje mesto.

Zagotovo ste spremljali tudi pretekle sezone ... Kateri dogodek/trenutek vam je ostal najbolj v spominu?

Spremljal sem pretekle kmetije, moj favorit in tudi kasneje zmagovalec je bil Denis Toplak. Takšen kot je bil na televiziji, je tudi v resničnem svetu. Najtežje sem gledal tekmovlce ki so se "šlepali".

Ali ste se pripravljeni romantično zaplesti pred kamero?

Za zmago sem pripravljen storiti vse!