Žiga Mohar

Žiga z delom na Kmetiji nima veliko izkušenj, je pa zelo iznajdljiv in se hitro uči. Je samozavesten, ekstrovertiran, boji se samo molže krav. Veseli se novih izzivov, tedenskih nalog in ljudi, ki jih bo spoznal. Najbolj pa se veseli, da bo spoznal samega sebe, svoje prednosti in slabosti. Za zmago je pripravljen storiti vse, se boriti do zadnjega diha in se ne zanašati na druge. Zase pravi, da je iskren, dobrosrčen in zabaven, se pa zaveda, da mu v družbi različnih karatkerjev ne bo vedno lahko. Z nagrado bi odletel na dopust, preostanek pa investiral v projekt, ki ga zaganja.