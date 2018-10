'Njen ego je zataknjen na nivoju štiriletnega otroka'

"Samo eden je človek, drugi smo pa nula, drugi smo pa k***c vredni. Kdo je on, da ves čas samo on nekam hodi, kot da je glavni," se jezi Sabina, ki niti malo ne skriva, da ne prenese Denisa. In jezo sunkovito zliva tudi na ostale: "Tisti p******* Miha zgleda, da je trznil na Denisa, samo njega gleda!"