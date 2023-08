Nova jesen, nova sezona, novi tekmovalci ter popolnoma nova lokacija. Gledalci bodo imeli to jesen na POP TV priložnost videti Kmetijo v povsem drugačni luči. Tokrat ne bo moderna, gledalci in tekmovalci se bodo vrnili k bolj tradicionalni verziji kmečkega življenja. Prekmursko ravnino je zamenjala zahtevna in hribovita dolenjska pokrajina, ki je ekipi močno otežila delo. Priprava terena in določitev lokacij je bila namreč zahtevnejša od gradnje in postavitve samih objektov.