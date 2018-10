Kmetijo je zapustil Joel. Franc: Naj se me bojijo!

Čeprav je v prvem dvoboju spretnost Joelu prinesla zmago, pa je bila tokrat srečna na Francevi strani. Priljubljeni Joel je tako moral zapustiti posestvo. Potrti Nik je že napovedal maščevanje: "Franc je dvakrat imel neverjetno srečo, v tretje ga pa naženemo domov!" Joel pa še ni odšel domov, saj so ga prestregli povratniki. "Kakšno bedno presenečenje," je bil razočaran.

Boj je bil napet, Franc pa je dokazal, da z njim ni šale. FOTO: POP TV

Ločeni povratniki so se dobro naspali. "Danes je bilo prvo jutro, da sem se spočil in naspal, predvsem ni bilo 'medveda'," je bil vesel Denis, tudi ostali so prepevali od veselja, Sabina pa tudi ni skrivala navdušenja: "Naspala sem se kot dojenček, nihče ni nakladal, me zafrkaval, mi pil možganov ali krvi. Samo naj pojejo, jaz bom tudi, ko bom enega po enega domov pošiljala in jim mahala."

Franc in Joel pa sta se v jutro usodnega dne zbudila precej različno razpoložena. Joel je skušal dvigovati razpoloženje, Franc pa ni razumel, kako je lahko dobre volje. "Kot da je že zmagal, kot da sva brez veze tukaj. Samo on ne ve, da z mano lahko ima probleme, ker sem trd oreh! Govori meni o neki zabavi - v areno se greš borit, ne pa zabavat!" se je hudoval. Joel pa je dejal: "Mislim, da ima Franc več problemov to jutro, ampak saj je sam izbral mene, če bi hotel, bi lahko koga drugega vzel. To je izbral, to ima in to bo dobil." Francu je povedal, da se je odločil za spretnost. Tokrat družina ni bila tako enoznačno naklonjena Joelu kot prejšnjič, saj se mnogi zavedajo, da bi z izgubo Franca izgubili zelo delavnega človeka z veliko koristnega znanja. In ko sta stopila v areno, so Lara, Miha in Denis vstopili v njihovo kopalnico in si dali duška: Denis si je lahko pobril noge, Miha se je trudil urediti Brado, Lara si je lahko končno temeljito oprala lase.

Povratniki so si dali duška v kopalnici. FOTO: POP TV

Vmes so seveda našli čas tudi za norčije, na koncu pa za sabo vse pospravili, si nabrali še nekaj zalog in neopaženi zapustili hišo, saj so bili člani družine zatopljeni v napet boj.

'Sveta trojica' se je zelo zabavala. FOTO: POP TV

Sreča je bila tokrat na strani Franca, ki je tako ostal na Kmetiji, Joel pa se je od članov družine moral posloviti.

"Sem sproščen, ne bo drame. Rad bi se vsem zahvali, bilo je super, ne se kregat, denar je denar, prijatelji so pa prijatelji. Hvala vsem za podporo. V vsaki družini se kregajo, to je normalno, naloge so važne, stopite skupaj, pa pogovor, pogovor," so bile njegove poslovilne misli družini. Franc pa je bil neizprosen: "Ne dam se, do zadnjega atoma! Eden je že šel domov, enega sem danes jaz spravil - najbolj švoh si morš pustit za konec, ker si že bolj utrujen. Naj se me bojijo, ker so me imeli za starčka!" Nik in Aneta sta bila razočarana. "Franc je dvakrat imel neverjetno srečo, v tretje ga pa naženemo domov!" je bil odločen Nik, Luka in Franko pa vesela, da je Franc ostal. In čeprav se je arena komaj končala, so člani družine že kovali nove strategije in zavezništva. Luka se boji, ker imajo zdaj ženske en glas več in Nika skuša prepričati, da vpliva na Aneto: "Daj, da bo ena na ena, da ne gremo mi v borbo. Niku pa ni do tega: Vsi bi neki taktizirali, jaz sem pa flegma."

Sreča tokrat ni bila na Joelovi strani. FOTO: POP TV

Vsi so prepričani, da bo Nik glava družine, ker sta bila z Joelom najboljša prijatelja, zato gre Luka še dlje in pritiska glede nominacije za deklo. Dogovorila sta se, da bodo skušali izločiti Anno, ker jima gre na živce. "Mislim, da ona to čuti, če se ukvarja s temi energijami, tudi ženske jo nočejo več med sabo, je zelo moteča na tej kmetiji," je dejal Luka in dodal: "Ne smemo pustiti, da pride do moškega dvoboja, za naprej moramo gledati." Kdaj pa bodo začeli taktizirati povratniki? Alexander sluti, da kmalu. "Lara, Denis in Miha se skupaj držijo, midva s sabino sva pa prikolica..ampak je treba jezo požret in skupaj na kmetijo prit. Kaj bo pa tam, je pa veliko vprašanje. Tam lahko še oni razpadejo." Še pred tem pa so šli iskat Joela v kajžo, ki pa jih ni bil najbolj vesel: "Saj sem vedel, da ste še nekje vi. Kakšno bedno presenečenje, bil sem sprijaznjen, da grem domov, zdaj grem pa v neko šumo, biti gozdno človek. Res fino." S svojim smislom za humor je navdušil povratnike, ki so prepričani, da se bodo dobro zabavali – spet pa mu zbujajo lažno upanje, da bo pri njih ostal dlje kot za eno noč.