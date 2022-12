Ta teden bodo kmetijo zapustili kar trije tekmovalci. Dva sta že izpadla v areni, tretji pa ... boste videli v petek zvečer. Tri junake: Jana, Manjo in tega ta tretjega, bo v petek zvečer takoj po kmetiji gostil v Celi štali naš Alen z ekipo, ob 21. uri na 24ur.com. Jan in Manja pa o tem, kako se je bilo po dolgem času, preživetem med kravami in pod mrzlim tušem, spet vrniti v topel dom.