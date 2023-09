'Ko se človek zlaže, se najprej spremenijo njegove oči'

Družini sta za prva dvobojevalca izglasovali Nejca Hočevarja in Klaro Vodopivec. Ves dan pa sta se pri ograji pogajala Marcel Verbič in David Peter Sekirnik, najprej zaradi jajc, nato še zaradi šivalnega pribora. Marcel je v očeh glave sosednje družine prebral, da mu brez sramu laže v obraz.

Kje so jajca? Tekmovalke so zjutraj ugotovile, da v kokošnjaku ni jajc. David Peter Sekirnik je prišel do ograje, da bi Marcela Verbiča spomnil, da imajo pet jajc v dobrem. Njegova družina jih je resda imela pet, a jih je potrebovala zase. Marcel: "Ne bomo dajali svoje hrane, pa da mi ne bomo imeli. Oni tudi tega ne bi naredili." Davidu se to ni zdelo lepo, prosil je za vsaj eno jajce, a ga ni dobil. Marcel pa je sosednjo družino sumil, da tako ali tako skrivaj jemlje jajca. Poleg tega so si prisvojili šivalni pribor, ki sta ga obe družini potrebovali pri tedenski nalogi.

icon-expand Jajca so dobila noge. FOTO: POP TV

Tim priskoči na pomoč Tim Novak je prišel pomagat družini Marcela Verbiča. Imel je veliko idej, kaj lahko postorijo v okviru tedenske naloge, družini pa je tudi zaupal, kaj imajo v načrtu sosedje. Bil je prepričan, da so njegove ideje super in da bo Marcelova družina zagotovo zmagala. Prva dvobojevalka je Klara Tokrat je vsaka družina izbirala svojega prvega dvobojevalca. Tamara Talundžić je kamenček dala Klari Vodopivec, Franc Rajšp je storil enako, omenil pa je njeno negativno energijo. Alen Ploj se je prav tako odločil za Klaro, sledil je Žan Simonič, ki je omenil pogovore s Kristijanom Kozoletom. Maja Pavlovič je Klari dala še svoj kamenček, slednja pa je glasovala za Franca. Marcel je samo še potrdil Klarino vlogo prve dvobojevalke. Tekmovalka je povedala, da je to pričakovala, a se je po glasovanju umaknila na vrt.

Izločenec Nejc je prvi dvobojevalec V sosednji družini je prvi, Kristijanov kameček dobil Nejc Hočevar. Ta je glasoval za Patricijo Virant, ki mu je kamenček vrnila. Za Nejca je glasovala tudi Suzana Bajrić, za njo Mateja Šereg in Nuša Maloprav. Luka Juren se je odločil za Suzano, David pa je pristavil še en kamenček k Nejčevi zbirki, ki ga je tudi določila za prvega dvobojevalca. Luka: "Midva z Nejcem sva že drugi teden na tapeti in naju gledajo kot neka izločenca, izobčenca, nisva nekako z energijo in ne vem čem prišla v njihov klan. Zelo predvidljivo je vse skupaj, tako da danes Nejc, jutri jaz."

Glasovanju je sledilo razčiščevanje Suzani se je zdelo, da jo je Nejc po krivici določil za najmanj delavno. Poudarila je, da kot mestno dekle ne sodeluje pri težkih fizičnih opravilih in opravilih, ki jih ne pozna. Nejc je povedal, da tudi sam živi v bloku, da pa je pokazal voljo in željo do učenja in dela. Suzana po njegovem mnenju išče izgovore v vsaki stvari samo zato, da bi oprala svoje ime. Nejc je nato pojasnil, da je izbral Patricijo zaradi njene pasivnosti, tekmovalka pa je bila mnenja, da se on obnaša kot otrok. Mateja Nejca ni mogla poslušati, povedala je, da ji gre na bruhanje.

Marcel Davidu: Lagal si mi cel dan Marcel je prosil Davida, da naj mu da šivanki in nit, a je izvedel, da imajo samo eno debelo šivanko. Marcel je imel občutek, da se David dela Francoza. Marcel: "Imaš, vem, da imaš." Kasneje je David sosedom želel dati vsaj del pribora, a sta Suzana in Patricija vztrajali, da ne brez menjave. Suzana: "Tu se bolj gre za princip, da smo mi njim ves čas pekli kruh, krompir dajali, menjavali hrano, vse smo jim dali, včeraj smo jim spekli pecivo in niso nam vrnili nazaj." Tamara pa se je jezila, češ da en pribor tako ali tako pripada hiši. Želela je, da bi Marcel odločno zahteval, naj ga vrnejo, ali pa ne bodo več trgovali. Marcel se je res soočil z Davidom: "Lagal si mi cel dan, od osmih zjutraj mi lažeš. Jaz ne vem, kdo te drži nazaj, da moraš lagati, ampak to ni v redu." Ko je Marcel povedal, da ne bo več menjav, je David izjavil, da bi si od soseda želel malo več empatije. Marcel pa: "Pri Davidu sem opazil, da laže, najprej na očeh. Ko se človek zlaže, se najprej spremenijo njegove oči, to je prva reakcija. Jaz kot boksar to dobro poznam, ker imam veliko očesnega stika. Pa njegovi hinavski nasmehi."

icon-expand Marcel Verbič, detektor laži na dveh nogah. FOTO: POP TV