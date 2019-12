'Ko sem to opazovala od daleč, mi je šlo kar na bruhanje'

Nocoj bo znano, kdo izmed finalistov se bo z dvojčkoma Klobasa pomeril za prvo mesto v superfinalu Kmetije. O tem bodo odločali vsi finalisti in seveda člani porote, ki pa bodo skupaj lahko oddali samo en glas. Prva dvobojevalca in njuni zavezniki bodo z vsemi močmi poskušali doseči, da bi to bila Marjana Povše.