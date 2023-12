Koga bo v polfinalnem tednu zavarovala Mateja?

David bo imel poseben razlog za veselje, saj se je poslovila Mateja Šereg. David: "To je pa zame zmaga na kmetiji." A njegovo veselje ne bo prav dolgo trajalo, kajti Mateja bo v video sporočilu določila novo glavo družine in jo s tem zavarovala v polfinalnem tednu. In to zagotovo ne bo David. Dopisnik Kmečkega lista Luka Juren bo komentiral: "Zanimivo je videti, kako potem, ko je Mateja že odšla s posestva, še vedno nervira svoje bivše sotekmovalce."