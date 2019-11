Končni razplet dvoboja bo osupnil celo družino

Nocoj se bodo za obstanek na posestvu dvojčka Klobasa in Božidara Vezjak borili priti Danijelu Friglju in Marjani Povše. Pred dvobojem pa bo Jan Klobasa razkril svojo in bratovo žalostno življenjsko zgodbo.

Izločitvena oddaja resničnostnega šova Kmetija bo znova nabita s čustvi. Danijel Frigelj in Marjana Povše se bosta vneto pripravljala na dvoboj, a bo Danijel obupoval. Danijel, ko se mu je zdelo, da Marjana ni dovolj resna: "Če se boš smejala, se bova odsmehljala domov." Danijel obupuje med pripravami na dvoboj FOTO: POP TV Zbrati bosta morala vse svoje moči, da bosta konkurirala dvojčkoma in Božidari. Še posebej zaradi Janove napovedi, da se bo raztrgal, da se vrne. Želel se je namreč maščevati Tomu Zupanu. Na vprašanje Natalije Bratkovič, ali sta maščevalna, bo Tilen odgovoril: "Bomo videli, če se vrneva na kmetijo." Jan pa ga bo dopolnil: "Da, sva." Kamere so ujele zaskrbljen izraz na obrazu Toma Zupana. Jan se spominja najbolj žalostnega dogodka v svojem življenju FOTO: POP TV Še pred dvobojem pa bo Jan Klobasa povedal svojo in bratovo žalostno življenjsko zgodbo. Njuno otroštvo je zaznamoval tragičen dogodek. Jan: "Izgubila sva očeta pri 12 letih, mama je bila samohranilka." V oddaji bo razkril pretresljivo ozadje dogodka, zaradi katerega mu še danes privrejo solze v oči. Jan v joku: "Ko pomislim na to, da bi se predal, pa šel domov, si mislim, da bi bil on (oče) razočaran." Nikar ne zamudite izločitvene oddaje Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV ali že zdajpojdite na VOYO. Kmetija, pasica FOTO: POP TV