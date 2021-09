Končno bodo razkrili, kdo je v klanu in kdo ne

Če so bili člani družine pri glasovanju o prvem dvobojevalcu na Kmetiji, ki si jo lahko na VOYO ogledate dan pred predvajanjem na televiziji, izjemno složni in so enoglasno za prvo dvobojevalko izglasovali Mario, bo glasovanje o drugem dvobojevalcu vse prej kot umirjeno in soglasno. Na tapeti se bo znašla Romana, za obilico smeha pa bosta poskrbela Mattia in Gino, ki bosta zadolžena za trgovanje z neizprosno trgovko.