Končno so se vselili, a že takoj so negativno presenečeni

Povratniki ob vselitvi na posestvo dobijo prav posebno nalogo, ki je nekaterim pisana na kožo: biti morajo zahtevni gostje. Kar ne bo težko, v vlogo so se vživeli takoj, saj niso bili zadovoljni z marsičem. V oči jih je zbodla še takšna stvar, kot je straniščna školjka. "To ni wc, to je za cunje prat. Mala školjkica plastična, moja rit še gree, ker je suha, kako bo pa Sabina sedla?" je kemični wc komentiral Denis, Miha pa je dodal: "Sej nisem dojenček, ki se še uči kakat v kahlico."