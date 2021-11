Konec igre za Mattio, Polona grdo izdana

Iz tekmovanja je izpadel Mattia Rutar, pri čemer je bil znova odločilen glas Stanke Tokić. Polona Krajnc se je ob tem počutila izdano, kajti Stanka je prelomila svojo obljubo. Članom družine pa je po posredovanju gospodarice Nade s skupnimi močmi vendarle uspelo dokončati nalogo.

Iskanje krivca Medtem ko so se stanovalci hiše v gozdu igrali igro odkrivanja laži, so člani družine med ličkanjem koruze še veselo prepevali. Gino je povedal: “Se mi zdi, da se že vsem meša od ličkanja koruze.” Koruze namreč ni hotelo zmanjkati. Nina: “Več ko delamo, več je je.” Tudi Franci je bil pesimističen: “Mi bomo umrli.” Majda je bila kritična do Francijeve organizacije, on, Nina in Tjaša pa se se hudovali, ker Aljaž ni hotel delati. Menil je namreč, da ima njihova ekipa več koruze, Gino pa je bil prepričan, da zaostajajo, ker delata samo dva člana družine. VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Aljaž je stavkal. FOTO: POP TV

Zadnji zajtrk za … Stanka je z zajtrkom v postelji presenetila Mattio in Polono. Stanka: “Naj si namažeta zadnji kos kruha kar v postelji.” Mattia je čutil, da se ga želi Anže znebiti, saj se mu je zdelo, da ga ima za močnega konkurenta. Stanka pa je trojico prosila, naj da kamenčke njej, če ne bo dobila imunitete.

icon-expand Zajtrk za Mattio in Polono. FOTO: POP TV

Line ni strah dvoboja Lina in Aljaž sta se pripravljala na morebitni dvoboj v znanju. Lina: “Arene me ni strah, ne glede na to, kaj Karin izbere.” Aljaž je bil prepričan, da sta lahko brez skrbi, če bo Karin izbrala znanje. Povedal pa je, da bi ga zabolelo, če bi šla Lina na drugo stran ograje. Njegova draga pa je tuhtala, da bi bil Aljaž ob njenem porazu zelo zoprn in bi jezo stresal na sotekmovalce.

icon-expand Neustrašna Lina FOTO: POP TV

Imuniteta znova Stanki Stanka je dobila veliko večino glasov članov družine in s tem znova imuniteto. Stanka: “Jaz se bom razjokala.” Polona se je čudila, ker ni dobila nobenega glasu. Z Romano sta se namreč dogovorili, da bosta ščitili druga drugo. Polona: “Mislim, da se bodo na podlagi tega pravila spremenila.”

icon-expand Preštevanje glasov FOTO: POP TV

Ena ekipa konča, druga obupuje Eni skupini je odleglo, ko je opravila nalogo, druga ekipa pa je bila vedno bolj pesimistična. Nina je menila, da bi lahko Tadej kot glava družine drugi ekipi naročil, naj pride pomagat. Romana je povedala, da v nasprotju z drugo ekipo vsi člani njihove ekipe vseskozi delajo. Franc je še dodal, da bo Tadej v prihodnjem tednu zaradi vsega tega zagotovo na tapeti.

icon-expand Gino, Romana in Tilen so v koruznjak vrgli zadnje storže. FOTO: POP TV

Stanka izloči Mattio, Polona v solzah Gozdni stanovalci so glasovali za izselitev enega člana. Anže je povedal, da mu je Mattia vrgel jabolko v občutljiv del telesa, zato je kamenček namenil njemu. Polona je razložila, da je z Mattio od začetka, zato je kamenček namenila Anžetu. Mattia je nameraval kamenček dati Stanki, a zaradi imunitete tega ni mogel storiti. Njegov kamenček je zato dobil Anže. Stanka je kamenček namenila Mattii in ga na koncu tudi izločila. Mattia se je čudil, kajti Stanka je bila kritična do Anžeta, potem pa ga je zaščitila. Polona je jokala: “Ni mi v redu, da me ljudje izdajo na tak način. Ker misliš za nekoga, da je iskren, da te ne bo zaj***, ker mu ti narediš uslugo, ti držiš z njim, ti se držiš tega, kar si rekel, vržeš ven človeka, za katerega on hoče, da gre domov, in potem on tebe izda na isti način, kakor je tisti človek izdal njega.” Priznala je, da je šokirana, ker je to storila Stanka. Kaj takega bi prej pričakovala od Anžeta ali celo od Mattie.

icon-expand Polono je Stankino izdajstvo zelo prizadelo. FOTO: POP TV

'Ne vem, zakaj bi sploh delala' Tilen in Gino sta člane nasprotne ekipe zmerjala z lenuhi. Odločila sta se, da jim ne bosta pomagala, ker vsi niso delali. Lina in Aljaž sta se nato le lotila koruze, je pa Lina ob tem povedala: “Ne vem, zakaj bi sploh delala, ker nagrade tako ali tako ne bo, če pa bo, bom šla v kajžo, tako da nimam nič od tega.” Romana, Tilen in Gino so medtem pekli koruzo in sanjali o pivu. Romana: “Mi smo svoje naredili, oni pa zaradi mene, če ličkajo še 14 dni tisto koruzo.”

icon-expand Aljaž in Lina sta se nerada lotila dela. FOTO: POP TV

Franci kritičen do Tadeja Lina je povedala, da bo Nadi kupila očala, če ne bo opazila, da ima njihova ekipa več koruze. Franc je rekel, da bi moral na to opozoriti Tadej. Franc: “Samo on ji ne zna, on je vseskozi zasanjan zraven nje. On je tako čuden. Naša glava je tako čudna, da ne ve, kje živi.” Po njegovem mnenju je Tadeju pomembno samo to, da ima klobuk in da je varen na izborih dvobojevalcev.

icon-expand Franc meni, da Tadej ni za glavo družine. FOTO: POP TV

Mattia se poslovi Mattia se je, preden je zapustil posestvo, poslovil od Tadeja, Tjaše in Gina. Mattia: "Lepo te je bilo spoznati Tadej. Tudi tebe Tjaša. Za Gina ne morem reči.” Povedal je, da ima za prijatelja samo Tadeja in Polono. Mattia: “Za druge mi dol visi. Nisem prišel sem sklepat prijateljstva.” Tadej je hotel preplezati ograjo in oditi skupaj z njim, Mattia pa se je pošalil: “Dal sem te za glavo, zdaj pa tu trpi.”

icon-expand Slovo pri ograji FOTO: POP TV

Nada krega družino, izbruhne vsesplošen prepir Nina se je spomnila besed gospodarice Nade, ki je poudarila, da je sosedom treba pomagati. Nina: “Ni zastonj tega omenila.” Bila je prepričana, da bi jim v tem primeru uspelo, a žal nimajo dobrih sosedov, pač pa takšne, ki si jih ne želiš. Ko je Nada prispela na posestvo, je najprej šla pogledat kravice. Bila je zelo jezna, ko je videla, da nimajo očiščeno. Nada: “Ne glede na to, koliko je dela na kmetiji, so živali vedno prve.” Ko je zagledala polna koruznjaka, je tekmovalce pohvalila, češ da so bili pridni. Nada: “Tako pa je videti dobro opravljena naloga.” A je nato zagledala člane družine, ki so še vedno ličkali. Franci je takoj potožil, da imajo več koruze.

icon-expand Tadej je bil najprej kregan zaradi živali. FOTO: POP TV

Nada je poiskala Tadeja, ki ga je takoj kregala, ker ni opazil, kako umazano je pri kravicah. Pohvalila je eno ekipo, Tadej pa je moral povedati, kaj je šlo narobe pri drugi ekipi. Nada je poudarila, da sta bili obe njivi enako veliki, nato pa je Franc omenil, da Lina in Aljaž nista pomagala. Nada je opozorila, da bi moral Tadej organizirati delo, a je ta povedal, da tekmovalcev ne more priganjati s palico in jih siliti k delu. Nada ga je spomnila na to, da bi moral drugo ekipo poslati na pomoč. Nada: “Moja navodila so bila jasna. Kako jih je on razumel, je pa čisto njegov problem.” Članom družine je dala na voljo še eno uro, da dokončajo nalogo. Pomagal je lahko tudi Tadej, ki pa je najprej želel razložiti, kako je razumel navodila. Nato so se začeli tekmovalci kregati o tem, kdo je koliko naredil.

icon-expand Ko je gospodarica odšla, je izbruhnil vsesplošen prepir. FOTO: POP TV

Soočenje Polone in Stanke Polona je Stanki povedala, da ji je hudo, ker je Mattia odšel, a da to ni glavni razlog za njeno slabo voljo. Povedala je, da jo je bolj prizadela ona. Stanka: “V igri ne moreš uporabljati čustev, tu je samo igra.” Polona se ni strinjala: “Vsi ljudje imamo čustva, vsi ljudje razumemo stvari po svoje. Meni to, da mi nekdo da roko, pomeni ogromno ... Če dam roko zunaj, je isto, kot če jo dam tu notri. Ker ne bom šla čez sebe zaradi igre.” Stanka: “Jaz razmišljam drugače. Za mene je igra igra.” Polona pa je še dodala, da je zelo skrb vzbujajoče, da Stanka pri teh letih igra tako umazane igre.

icon-expand Za Stanko je igra igra. FOTO: POP TV

Družini vendarle uspe, Tadej pa je užaljen Ura se je iztekla in Nada je prišla preverit, ali je članom družine uspelo. Nada: “A si videl, glava družine, kaj pomeni sosedska pomoč?” Dodala je še, da se zaveda, da so člani družine zelo pridni: “Samo glava družine je tukaj malo zamočila, če sva čisto poštena.” Tadej je potožil, da se je ob tem počutil neprijetno in je bil užaljen, ker ga je pred vsemi okregala. Franc pa je povedal, da je bil Nadin poduk povsem upravičen.

icon-expand S skupnimi močmi jim je uspelo. FOTO: POP TV

Kmetija je po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.55 uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.