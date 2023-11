Konec romance na posestvu, Suzana v solzah zaradi Žanovega nezaupanja

Želje oziroma napovedi, da bo iz nove sezone Kmetije prišel nov par, se očitno ne bodo uresničile. Potem ko je izgubil še zadnji kanček zaupanja v Suzano Bajrić, je Žanu Simoniču zmaga postala pomembnejša od ljubezni.

Če je Žan Simonič samo nekaj oddaj nazaj izjavil, da bi namesto zmage izbral Suzano Bajrić, pa se je to že povsem spremenilo. Potem ko je bil za drugega grešnega kozla izbran Marcel Verbič, je začel izgubljati zaupanje vanjo, pri čemer je olje na ogenj prilival Tim Novak. Slednji je namreč, kot je povedal sam, namigoval na to, da je prav Suzana glasovala za Marcela, kar Žanu ni dalo miru. Ker sta se pravi 'krivki' Patricija Virant in Mateja Šereg vztrajno izmikali pojasnilom, se je Žanovo nezaupanje v Suzano samo še poglabljalo. Prednost, ki si jo je priboril v areni, je zato obdržal zase.

Suzana je zaupnico našla v Mateji. Povedala ji je, da je Žanu vseskozi stala ob strani, on pa ji tega ne vrača. Poudarila je, da ne bo skakala okoli njega, poleg tega jo je že večkrat razočaral. Ko pa je izvedela še, da bo Žan prednost obdržal zase, pa ji je vse skupaj prišlo do živega. Grozno se ji je zdelo, ker je dvomil vanjo. Suzana: "Hočem mu povedati, da se res slabo počutim, glede na to, kako se spet obnaša, ampak tako ali tako vemo, da je za Žana vse to igra, in ga ravno ne gane, kako se kdo počuti."

Zaradi vseh ljubezenskih zapletov je Suzana izgubila motivacijo za boj, a ji je na koncu le uspelo premagati Marcela. To pa je sodu izbilo dno in Žan je izgubil še zadnji kanček zaupanja vanjo. Suzana: "Jaz in Žan se ne pogovarjava, ne pogledava se, sva na mrtvi točki." Ne zamudite nove oddaje 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.15 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.