Konec tekmovanja za ambicioznega Jana Zoreta?

Trije pari v boj za imuniteto

Tekmovalci so se morali dokončno dogovoriti, s kom želijo biti v paru pri tekmovalnem delu tedenske naloge. Zmagovalni par, ki bo izkopal največ krompirja, si bo namreč priboril imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Igor Mikič je vztrajal pri sodelovanju z Alenko Weiss, Pia Filipčič pa je izrazila željo, da bi tekmovala skupaj z Aleksandro April. Francu Vozlu je tako ostal Dejan Guzej, kar se je slednjemu zdelo sumljivo.

'Dejan bi moral igrati inštrument pri ansamblu Fehtarji'

Dejan je poskušal Franca in Alenko pridobiti na svojo stran, da ne bi glasovala zanj na izboru prvega dvobojevalca. Ponovil je, da želi na posestvu zaročiti svoje dekle, kar bi mu veliko pomenilo. Dejan: "Jaz poskušam igrati čim bolj na čustva, zato se poskušam čim bolj podrediti ... Najraje bi jokal, samo nekako mi ne gre." Obljubil je, da bo v tem primeru zaščitil Alenko. Igor: "Dejan bi moral igrati inštrument pri ansamblu Fehtarji, ker on ga fehta neverjetno." A Franca tako ali tako ni prepričal, češ da pripoveduje pravljice, enako neuspešen je bil pri ostalih tekmovalcih. Sicer pa je Dejan gledalcem razkril, da njegovo dekle že nosi njegov priimek.

Dejan je prvi dvobojevalec, morda pa tudi ne

Dejan je upal, da mu bodo tekmovalci uresničili željo, a ni bilo tako. Pia je želela zaščititi Aleksandro, zato se je odločila za hlapca. Igor je ravnal enako, saj je bila Aleksandra lojalna vse od začetka. Franc je prav tako želel zaščititi deklo, zato je Dejan dobil že tretji glas. Alenka je pristavila še svojega, tako je Dejan postal prvi dvobojevalec. Dejan: "Sem mislil, da sem dovolj dober igralec, da bom lahko igral na empatijo, pa mi očitno ni šlo."

Zlati krompir

Natalija Bratkovič je nato presenetila: "Kot prvi dvobojevalec boš izbral svojega nasprotnika in se v areni boril za svoj obstanek. Morda pa tudi ne. Kar namreč še ne veste je, da se na njivi skriva nekaj zelo koristnega za vse. Nekaj, kar lahko popolnoma spremeni potek igre v tem tednu. Zlati krompir." Najditelj le-tega bo dobil imuniteto, se vselil v kočo na jasi, kjer bo prejel zlato podkev, obenem pa zamenjal nekoga izmed izžrebane trojice. Ta ga bo zamenjal na posestvu in izgubil imuniteto. Franc je Dejanu takoj povedal, da lahko sam izkoplje vse njune vrste, in veselil se je zasluženega počitka. Hlapec se je tako zakopal v delo, da si je na koncu prislužil Frančevo pohvalo.

Ali se bo moral Jan posloviti?

Žan Zore, Juš Čop in Jan Zore so se pomerili za zlato podkev. V troboju Hlodolom so morali izbrati poljuben hlod, nato pa ga s pomočjo kladiva, macole in gozdarskih zagozd razklati na dva dela. Žan je razkril, da bo Juš popustil in se odrekel zlati podkvi, zato da bi on in Jan prišla čim dlje, zato je bil troboj v resnici dvoboj med bratoma. Zmagovalec je postal Jan, ki je zlato podkev vzel Jušu, a se je med borbo poškodoval in bi moral dva tedna počivati. V naslednjih dneh se bo moral odločiti, ali bo nadaljeval s tekmovanjem ali bo šel domov.