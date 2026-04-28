Kmetija

Konec tekmovanja za ambicioznega Jana Zoreta?

Velenje, 28. 04. 2026 21.16 pred 3 minutami 3 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

Dejan Guzej je bil neuspešen pri lobiranju za varnost v tem tednu in ga lahko pred areno reši le še zlat krompir, ki se skriva na njivi. Jan Zore pa se bo moral po poškodbi noge odločiti, ali bo nadaljeval s tekmovanjem ali bo šel domov.

Trije pari v boj za imuniteto

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Tekmovalci so se morali dokončno dogovoriti, s kom želijo biti v paru pri tekmovalnem delu tedenske naloge. Zmagovalni par, ki bo izkopal največ krompirja, si bo namreč priboril imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Igor Mikič je vztrajal pri sodelovanju z Alenko Weiss, Pia Filipčič pa je izrazila željo, da bi tekmovala skupaj z Aleksandro April. Francu Vozlu je tako ostal Dejan Guzej, kar se je slednjemu zdelo sumljivo.

'Dejan bi moral igrati inštrument pri ansamblu Fehtarji'

Dejan je poskušal Franca in Alenko pridobiti na svojo stran, da ne bi glasovala zanj na izboru prvega dvobojevalca. Ponovil je, da želi na posestvu zaročiti svoje dekle, kar bi mu veliko pomenilo. Dejan: "Jaz poskušam igrati čim bolj na čustva, zato se poskušam čim bolj podrediti ... Najraje bi jokal, samo nekako mi ne gre." Obljubil je, da bo v tem primeru zaščitil Alenko. Igor: "Dejan bi moral igrati inštrument pri ansamblu Fehtarji, ker on ga fehta neverjetno." A Franca tako ali tako ni prepričal, češ da pripoveduje pravljice, enako neuspešen je bil pri ostalih tekmovalcih. Sicer pa je Dejan gledalcem razkril, da njegovo dekle že nosi njegov priimek.

Dejan je prvi dvobojevalec, morda pa tudi ne

Dejan je upal, da mu bodo tekmovalci uresničili željo, a ni bilo tako. Pia je želela zaščititi Aleksandro, zato se je odločila za hlapca. Igor je ravnal enako, saj je bila Aleksandra lojalna vse od začetka. Franc je prav tako želel zaščititi deklo, zato je Dejan dobil že tretji glas. Alenka je pristavila še svojega, tako je Dejan postal prvi dvobojevalec. Dejan: "Sem mislil, da sem dovolj dober igralec, da bom lahko igral na empatijo, pa mi očitno ni šlo."

Zlati krompir

Natalija Bratkovič je nato presenetila: "Kot prvi dvobojevalec boš izbral svojega nasprotnika in se v areni boril za svoj obstanek. Morda pa tudi ne. Kar namreč še ne veste je, da se na njivi skriva nekaj zelo koristnega za vse. Nekaj, kar lahko popolnoma spremeni potek igre v tem tednu. Zlati krompir." Najditelj le-tega bo dobil imuniteto, se vselil v kočo na jasi, kjer bo prejel zlato podkev, obenem pa zamenjal nekoga izmed izžrebane trojice. Ta ga bo zamenjal na posestvu in izgubil imuniteto. Franc je Dejanu takoj povedal, da lahko sam izkoplje vse njune vrste, in veselil se je zasluženega počitka. Hlapec se je tako zakopal v delo, da si je na koncu prislužil Frančevo pohvalo.

Ali se bo moral Jan posloviti?

Žan Zore, Juš Čop in Jan Zore so se pomerili za zlato podkev. V troboju Hlodolom so morali izbrati poljuben hlod, nato pa ga s pomočjo kladiva, macole in gozdarskih zagozd razklati na dva dela. Žan je razkril, da bo Juš popustil in se odrekel zlati podkvi, zato da bi on in Jan prišla čim dlje, zato je bil troboj v resnici dvoboj med bratoma. Zmagovalec je postal Jan, ki je zlato podkev vzel Jušu, a se je med borbo poškodoval in bi moral dva tedna počivati. V naslednjih dneh se bo moral odločiti, ali bo nadaljeval s tekmovanjem ali bo šel domov.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
