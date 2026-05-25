Kmetija

Konec tekmovanja za Igorja Mikiča: Res žalostno, da se je tako končalo

Velenje, 25. 05. 2026 21.26 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Igor Mikič in Pia Filipčič sta se v prvem mnogoboju parov odrezala najslabše, zato je finalist izpadel iz tekmovanja, ostaja pa porotnik. Svojo pot je zaključil ponosno, saj je ostal zvest samemu sebi in je igral pošteno igro.

Pet parov in Jabolko zaupanja

Finalisti in porotniki so se zbrali na trgu, saj je napočil čas za mnogoboj. Porotniki so se strinjali, da bodo tekmovali s tistimi finalisti, ki so jih izbrali na začetku. Franc Vozel se je boril z Alenko Weiss, Igor Mikič s Pio Filipčič, Jan Zore z Emo Dragišić, Žan Zore z Lano Pečnik ter Aleksandra April z Dejanom Guzejem. Pari so se za obstanek na posestvu pomerili v igri Jabolko zaupanja, ki je od njih zahtevala natančnost, sodelovanje, hitrost in medsebojno zaupanje. Samo z usti so morali prenašati rdeča in zelena jabolka preko lesene gredi v čeber na nasprotni strani. Par je moral istočasno stopiti na gred, če je med hojo eden padel z gredi, sta morala oba začeti od začetka. Na voljo so imeli 20 minut.

Zadnji ples za Igorja in Pio, finalist ponosen nase

Aleksandra in Dejan sta bila izjemno mirna in osredotočena, še pred iztekom časa sta oba prenesla vsa svoja jabolka, pri čemer jima nobeno ni padlo na tla. Franc in Alenka sta prenesla 50 jabolk, Žan in Lana 49, Jan in Ema pa 50. Igorju in Pii je skupaj uspelo prenesti 40 jabolk, kar je pomenilo, da je Igor izpadel iz tekmovanja za 50.000 evrov. Igor: "Pia in jaz sva zaplesala zadnji ples na tej bradlji in res žalostno, da se je tako končalo." Dodal je, da sta bila s Pio kot dva velikana na bradlji, a sta se borila do konca in dala vse od sebe. Pojasnil je, da se je veselil velikih aren, bil pa je ponosen, da je prišel do finala. Igor: "Tako se je že moralo zgoditi. Jaz sem ponosen nase, da sem prišel tako daleč, da sem ostal zvest samemu sebi, da nisem nobenega prevaral, da nisem podtikal polen pod noge, zabadal nožev v hrbet in da grem lahko z dvignjeno glavo s te kmetije."

Igor postane porotnik

Igor ni zapustil posestva, postal je porotnik in se je preselil v hišo. Nameraval pa se je umakniti od pogovorov, taktik in borb namesto drugih, saj je to velika odgovornost. Na posestvu ostaja tudi Pia, finalisti pa bodo med vsemi porotniki izbirali pare za nov mnogoboj.

Franc o Igorju: Ima nekaj v glavi

Pia se je Igorju večkrat opravičila, a je izpadli tekmovalec nikakor ni krivil za razplet. Igor: "Ne glede na rezultat, dala sva vse od sebe, šlo nama je dobro." Poudaril je, da jima igra ni bila pisana na kožo, saj sta oba zelo visoka in bi Pio težko prestopil. Takšno taktiko so namreč ubrali ostali pari. Igor se je Francu in Aleksandri zahvalil za vse nauke, motivacijo, zavezništvo in dobro borbo. Franc: "Jaz in Igor sva se najbolj zbližala v koči na jasi. To je človek, s katerim se lahko res pogovoriš, ker ima nekaj v glavi."

Tekmovanje se nadaljuje, Ema grize za Jana

Ema je zjutraj ukradla zlatnike, saj je slišala za srečke, ki jih je prodajalka Urška ponujala na tržnici. Ema: "Jaz sem taka, jaz bom naredila vse za osebo, ki jo imam rada. Tudi če me bodo drugi cel teden gledali postrani, mi je vseeno, ker vem, zakaj sem to naredila." Dejan je kraje sumil Žana, kar je slednjega zelo razburilo. Ko je na posestvo prispela Urška, je Ema razkrila, da je bila tatica ona. A ko je Ema želela kupiti srečke, ji je prodajalka povedala, da so te namenjene samo glavi porote. Skrinjico je tako dobil Dejan, Jan pa je bil vidno razočaran. V skrinjici sta bila peščena ura in sporočilo: Porota, naj pamet vas vodi pri naslednjem koraku, da prednost za boj boste dali pravemu junaku.

