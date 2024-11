Konec tekmovanja za Majo, od tekmovalcev se ni poslovila

OGLAS

Maja obrača Stanislava Nik Triler je zadovoljno ugotavljal, da je Maja uspela pretentati Stanislava Travnikarja, da imata Žan Hronek in Tjaša Vrečič imuniteto, ter da morajo držati skupaj. Natvezila mu je še, da se ga hoče Žiga Mohar znebiti, posledično tudi Tjaša Vrečič. Stanislav: "So se mi oči malo bolj odprle." Ni pa se še odločil, ali bi v primeru poraza za glavo družine imenoval Majo ali Žana Hroneka. Marjana Povše, Ines Dužič in Tim Novak so medtem ugotavlajli, da si vsi želijo Majinega poraza. Marjana: "Maja igra malo preveč umazano igro. Zaradi tega se ji to vse vrača. Kar je dajala, to zdaj dobiva."

Objem za gospodarico Nado. FOTO: POP TV icon-expand

Nada preveri nalogo, družina ostaja v hiši Gospodarica Nada je najprej pogledala vinograd. Na vprašanje, kdo je bil najbolj priden, je Nik povedal, da on in Maja. Nada: "Če pa zna kaj pohvaliti, zna pa samega sebe zelo pohvaliti." Družina je prav tako lepo poskrbela za ovce in krave. Ko pa se je Nada ustavila pri svinjaku, je Nika kregala, saj niso očistili korit in so pujsi imeli premalo vode. Izdelki iz gline bi lahko bili boljši, a je gospodarica tudi tokrat ocenila, da je naloga opravljena. Nada: "Lahko bi naredili več in bolje, ampak v dveh tednih narediti tako peč kot izdelke, to ni mačji kašelj." To pomeni, da družina ostaja v hiši. Razočarani Stanislav Maja je v areni povedala, da je za njo čustven teden, da pa je pripravljena na vse, saj Nika ne želi pustiti samega na posestvu. Stanislav pa je povedal, da vlogo drugega dvobojevalca jemlje kot izdajo. Pričakoval je, da ga bo njegov klan zaščitil, a so se z izjemo Žana vsi izkazali za hinavce. Žiga je povedal, da se je z njim zelo povezal, a je dodal: "Vem, da Stane tudi razume, da je igra in da ni nobene zamere tu." Ko ga je Natalija Bratkovič spomnila, da je imel na voljo še 7 tekmovalcev, je odvrnil, češ da lahko izloči Majo.

Stanislav je zmagal v moči in nato še v spretnosti. FOTO: POP TV icon-expand

Stanislav zmaga v moči Stanislav se je odločil, da se bosta z Majo najprej pomerila v moči. V igri Koruzna prha je moral vsak držati dno zaboja, ki je bil napolnjen s koruzo. Na začetku sta morala izvleči klin, nato pa s konstrukcije pred njima dobiti vrečko, v kateri se je skrival drug ustrezen klin. Stanislav je imel z držanjem občutno manj težav, v čisto zadnji vrečki pa je našel pravi klin in postal zmagovalec prvega dvoboja. Stanislav postane zmagovalec arene Dvobojevalca sta se nato pomerila v spretnosti, v igri Vodonoša. Pred njima je bilo 24 veder vode, na drugi strani arene pa dva prazna akvarija, ki sta ju morala napolniti. Vedra sta lahko prenašala samo s palico, oprtano čez ramena. Oba sta pohitela in pokazala svoje spretnosti, a je bil Stanislav v prednosti. Prvi je tudi napolnil svoj akvarij, s tem pa je postal zmagovalec dvoboja in tudi arene. Stanislav: "Počutim se res fantastično, fenomenalno ... Res sem ponosen nase, da sem sebi dokazal, da dejansko zmorem." Maji je odleglo Maja je bila zadovoljna in vesela: "Kar neko breme mi je padlo." Priznala je, da je bil njen cilj višji, a ji življenje s sotekmovalci ni ustrezalo, poleg tega je bilo tekmovanje zanjo fizično naporno. Maja: "Drugič sem doživela to, s tem da mi je letos bistveno lažje." Nik je bil žalosten, a je napovedal, da se bo boril za oba in da je ponosen nanjo. Maja se je nato poslovila, a samo od Nika: "Ostali niste vredni tega." Želela si je, da tekmovalcem ne bi zaupal na prvo žogo, saj so ga že nekajkrat prinesli okrog.