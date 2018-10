Kozica je po končanem snemanju srečna in zdrava

Tekmovalci Kmetije so bili v skrbeh za malo kozico, zasipali so jo z ljubeznijo, jo skušali nahraniti, a zdelo se je, da je vse zaman. V določenem trenutku so celo mislili, da so se od nje že poslovili."Nič se ne muči več, je že v komi," je zaskrbljeno zaključila Zdenka, a k sreči ni imela prav.