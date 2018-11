Kozica, katere mama je poginila, je vesela in zdrava

Kozica, ki je prva zbolela na posestvu letošnje Kmetije, je danes čila in zdrava. Je zelo vesele in razigrane narave. Čeprav so veterinarji že obupali nad njo, je danes kot prerojena. Najbolj je vesela, ko dobi obiske.

V včerajšnji oddaji Kmetija smo bili priča tragičnemu dogodku - ena od koz je poginila. Kot je povedala Anna, je bila to mama kozice, ki je pred nekaj tedni postala zelo nemočna in za katero so tekmovalci skrbeli. Taisto kozico, hčerko poginule koze, so kasneje producenti umaknili s posestva in je niso več vrnili na lokacijo snemanja. Kozico je 'posvojil' eden od scenaristov, dobila pa je ime Žuža. Kot nam je zaupal scenarist šova, ji je bilo prvotno ime Đorđa, kakor jo je poimenovala snemalna ekipa Kmetije, a jo je sin scenarista zaradi lažje izgovorjave preimenoval v Žužo. Mala Žuža je vesela in razigrana kozica, ki živi na kmetiji na Škofljici in, kot je razvidno iz videa, se s svojim novim prijateljem odlično razume. Žal pa njeni mami, ki naj bi, kot predvideva Anna, poginila zaradi poškodb, ki jih ji je zadal kozel, niso mogli več pomagati.