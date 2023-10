Kristijan Kozole o predčasnem odhodu: Nimam slabe vesti

Klara Vodopivec je bila zaradi tvojega odhoda še najbolj žalostna in ni mogla zadržati solz. Povedala je, da sta se zelo povezala, pa tudi, da si preveč iskren in pošten za družbo na posestvu. Kakšen odnos je bil to in kako si vaju predstavljaš v prihodnosti?

Da, moje dejanje je pustilo posledice, vendar nimam slabe vesti. To je del igre in pripravljen moraš biti na vse.

Timu Novaku si povedal, da nisi taktiziral, a so kamere ujele več pogovorov na to temo. Ali te je igra sprva povlekla vase, potem pa si ugotovil, da to ni zate?

Izzivalcem iz šotora bi sporočil, da če ne bi kradli, bi vsak dan dobili svoj del hrane od naših obrokov. Uničevali so vrt, poleg tega pa lagali celotni družini. Kljub temu, da niso delali, so do tiste kraje prejeli enak obrok, kot sem ga jedel tudi sam.

Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kaj si moral takoj nadoknaditi?

Vrnitev v realnost je bila, kot da bi prišel v nebesa. Vzel sem si nekaj prostih dni, da sem se dobro najedel in naspal v svoji postelji! Potem pa je sledila hitra vrnitev v službo in kratke priprave na novo rokometno sezono, ki je že v polnem teku, jaz pa sem ostal brez mišične mase in v zelo slabi formi.

Kako so tvojo odločitev, da se posloviš predčasno oziroma brez boja, komentirali tvoji najdražji?

Najbližji so bili kar malo žalostni, saj so si želeli, da grem do konca, ampak po obrazložitvi, zakaj sem se tako odločil, so me razumeli in podprli.

Ob odhodu si povedal, da te doma čakajo pomembnejše stvari. Katere in kakšni so sploh tvoji cilji za prihodnost?

Sem kuhar in imam ogromno dela, v katerem uživam in imam pomembno vlogo v kolektivu. Sem pa tudi zamenjal klubsko okolje. Novo ekipo sem spoznal zelo pozno, v timskem športu pa vemo, da je zelo pomembna uigranost. V športni karieri sem naredil korak nazaj, vendar sem v novi sezoni zelo motiviran in želim narediti vsaj dva koraka naprej, tako da bi rekel, da največjo motivacijo za prihodnost vidim v športu.