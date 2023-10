Kristijan se je odločil za odhod domov: Enostavno se ne najdem

Družini sta za druga dvobojevalca izbrali Marcela Verbiča in Kristijana Kozoleta. Slednji se je po glasovanju odločil, da prostovoljno zapusti posestvo. Prišlo je tudi do menjave dveh tekmovalk, Klare Vodopivec in Suzane Bajrić.

Marcel in Tamara se pogovorita Marcel Verbič se je želel pogovoriti s Tamaro Talundžić, saj je želel zakopati bojno sekiro. Napetosti med njima so se začele med tedensko nalogo, pri kateri sta se družini menjavali pri mlinu. Tamara mu je zaupala, da Žan Simonič ni bil iskren do njega kot glave družine in da je dvakrat končal menjavo veliko pred iztekom časa. Marcel je ugotavljal, da je za vse skupaj kriva Suzana Bajrić, ki povzroča razkol v njihovem klanu. Marcel se je opravičil za izrečene grožnje v areni, priznal je, da si je želel samo to, da bi njegove besede slišal Žan. Na koncu sta se na Tamarino presenečenje objela.

icon-expand Marcel Verbič in Tamara Talundžić sta se lepo pogovorila. FOTO: POP TV

Dilema za Nušo, k sosedom pošlje Klaro Nuša Maloprav je bila kot zmagovalka dvoboja z Matejo Šereg znova postavljena pred dilemo, ali naj zase obdrži pismo s skrivno nalogo ali pa naj ga prepusti sosedom. Pismo je obdržala in izbrati je morala člana svoje družine, ki se bo preselil k sosedom. Izbrana oseba je nato morala izbrati nekoga iz sosednje družine in ga poslati v Nušino. Odločitev je morala sprejeti Nuša sama, kar je bilo zanjo neverjetno težko. Po dolgem premisleku je na samo poklicala Klaro Vodopivec in ji s težkim srcem prebrala pismo, nato pa ji rekla, da mora spakirati in se preseliti. Klara: "Bom pa tudi jaz začela mešati štrene, brez problema." Imela je občutek, da je družini trn v peti in da se je bojijo. Klara: "Ali pa naju hočejo s Kristijanom dati narazen, ker se dobro razumeva ... Ne vejo, koga bodo dobili v hišo, in naj se kar pazijo."

Klara v hišo pošlje Suzano Medtem ko se je Klara selila v hlev, je pri ograji izbruhnil prepir, znova zaradi tobaka. Tim Novak je prejšnji večer zaupal Mateji, da naj bi mu Suzana prvi teden ukradla tobak, zaradi česar se je slednja razburila. Prisegla je, da ga ni ukradla, Timu pa se je zdelo, da je na robu živčnega zloma. In prav njo je Klara izbrala za menjavo, česar se je Marcel izredno veselil. Žan pa se je bal, da se bo Suzana v sosednji družini zlomila. In res sta s Timom nadaljevala s prepirom, po katerem je Suzana zaključila, da je tekmovalec nedorasel.

'Nekdo vpliva nate' Klara se je kmalu po selitvi pogovorila z Marcelom. Povedala mu je, da se je po oblikovanju novih družin povsem spremenil. Klara: "Nekdo nate vpliva in to je to. Ker ti nisi bil tak ..." V mislih je imela Žana: "Mogoče Marcel tega ne bo priznal, ampak to vsi vidimo." Opazila je tudi, da v hlevu vlada napetost, ki bi jo lahko rezala z nožem, medtem ko v hiši vsi lepo sodelujejo. Marcelu je še povedala, da je naredil napako, ker je v svojo družino povabil močne tekmovalce, on pa je stal za svojimi odločitvami. Druga dvobojevalca sta Kristijan in Marcel Družini sta morali ta dan izbrati druga dvobojevalca. V hiši je Tamara kamenček dala Timu, Domen Ofak Kristijanu Kozoletu. Tim je glasoval za Kristijana, Alen Ploj prav tako. Kristijan je glasoval za Tima, Maja Pavlovič za Kristijana. Suzana je kamenček dala Timu, zato se je morala na koncu odločiti Nuša in izbrala je Kristijana. Tekmovalec je priznal, da občutek ni prijeten, saj je bil na tapeti že tri tedne zapored.

V družini v hlevu je prvi, kamenček Davida Petra Sekirnika dobil Marcel. Patricija Virant je prav tako glasovala za Marcela, Žan je glasoval za Davida. Klara je kamenček namenila Marcelu, ta je svojega dal Davidu. Franc Rajšp se je želel pomeriti z Marcelom, Mateja pa je slednjemu dala še svoj kamenček. Drugi dvobojevalec je tako postal Marcel.

'Nimam želje biti to, kar nisem' Kristijan se je po izboru umaknil na samo, Tim, Klara in Mateja pa so ga poskušali motivirati. Tekmovalec je povedal, da ga doma čakajo veliko bolj pomembne stvari. Klara: "Pa si vedel, v kaj si se prijavil." Kristijan: "Očitno ne dobro. Nimam želje zmagati, nimam želje biti to, kar nisem." Na koncu se je odločil za odhod: "Zelo težko je biti iskren, pošten. Vseskozi so v igri neke laži in neka zavajanja. Enostavno se ne najdem. Mislim, da samemu sebi delam škodo. Nisem srečen, nisem jaz jaz." Dodal je še: "Definitivno ni predaja, ampak je samo šesti čut in želja po napredku v drugih stvareh." Klara pa je jokala, ni mogla verjeti, da res odhaja, a je njegovo odločitev videla kot pravilno. Klara: "Preveč pošten, pa dober je in ne more biti med takimi igralci kot so tu."

