Kristijanova odločitev bo imela posledice za vso družino

Od prihodnjega tedna naprej bo Kmetija na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Natalija Bratkovič bo po odhodu Kristijana Kozoleta družino v hiši presenetila z obiskom in napovedjo, da bo odločitev nekdanjega tekmovalca imela posledice za vse njih. Tamara Talundžić: "Šok, šok. šok. A smo si zaslužili to, Kristijan?" Kaj to pomeni za družino Nuše Maloprav?