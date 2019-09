Ksenija: Gledalcem lahko povem, da se zelo motijo

Delala sem do zadnjih zmožnosti, do svojega limita in še več, na komentarje se res ne oziram. Dala sem vse od sebe. Ker ponoči nisem spala zaradi bolečin, mi je uspelo zaspati šele proti jutru, kajti bolečina je bila prisotna ves čas, zjutraj manj, potem pa se je samo stopnjevala. Doma sicer vstajam med sedmo in pol osmo zjutraj, ker grem tudi spat ob desetih zvečer, tukaj pa dejansko nismo šli spat pred drugo uro zjutraj.

Na kmetiji brez dela ne gre, toda kamere so posnele tudi pogovor tvojih sotekmovalk, da predolgo spiš in nisi pretirano delovna. Kako si se počutila, ko si slišala ta pogovor?

Res me je zelo prizadelo, ker sem dejansko morala vse podoživeti, ampak nisem si pa mislila, da bom videla koga sočustovati z mano in da se bodo tako poglobili v mojo težavo. Nikogar nisem želela spraviti do solz, jaz se bom borila do konca sama in s podporo mojih najdražjih.

Se čisto strinjam z njima, če so taki frajerji, pa močni, kot pravijo, res ne vem, zakaj so izbrali nežnejši spol. Jaz tega zagotovo ne bi naredila, če bi bila moški.

Ali se strinjaš z Janom in Tilnom Klobaso, ki sta po izboru Marjane za prvo dvobojevalko moške sotekmovalce označila za strahopetce, oziroma kakšno je tvoje mnenje o moških tekmovalcih, ki so si na ta način krili hrbet?

Predala se ne bi nikoli, tudi v dvoboju sem šla čez limite, znova sem vstala in zaključila borbo kot borka, in to sporočilo prenašam vsej Sloveniji in svetu. Nikoli se ne predajte.

Marsikatera gledalka bi takšno življenjsko zgodbo obdržala zase. Zakaj si se jo odločila deliti s širno Slovenijo?

Samo iz enega razloga, zaradi sporočila, ki ga prinašam. Veliko ljudi oboleva za to vrsto bolezni in jim sporočam, da se morajo imeti radi in z dvignjeno glavo premagati to grozno žival, ker je vse v glavi. Tam, kjer je upanje, je tudi moč, samo predati se ne smeš grdi usodi, zato živimo življenje polno, kolikor se le da.

Prijavila si se, da bi s pomočjo nagrade lažje posvojila otroka. Ali se boš trudila še naprej, da bi uresničila svojo željo?

Seveda, od nekdaj sem imela to željo, da bi imela enega svojega otroka, drugega pa bi posvojila, in vem, da bo enkrat prišel dan, ki mi bo prinesel lepo posvojitev.

Kako je tvoje sodelovanje v šovu vplivalo nate in kakšnih odzivov si bila deležna?

Odzivi so odlični, ljudje mi čestitajo, da sem glede na moje stanje imela ‘jajca’ in sem se prijavila v tako naporen šov. Pozdravljajo me na ulici, me dodajajo za prijateljico na omrežjih. Ampak zame je bil to velik izziv in hkrati nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. Niti malo mi ni žal, da sem se prijavila.

Kdo od tekmovalcev si po tvojem mnenju zasluži zmago in 50.000 evrov?

Navijam za Jana in Tilna, ker sta res pridna in mlada, tako da bi jima ta denar prav prišel.

Ali te je med spremljanjem oddaj na televiziji morda kaj presenetilo? Se je kdo od tekmovalcev pokazal v drugačni, boljši ali slabši luči?

Ja, Denis me je res presenetil. Ves teden se je delal ‘lepega’, zadnji dan, ko smo imeli ocenjevanje naloge, pa me je napadel, da sem dolgo spala in lahko kavo, ki mi jo je dala Sara, nesem h kajži, da jo pobarvamo. Ta izpad je bil povsem brez zveze, ker do konca naloge je manjkalo še samo to, poleg tega je veliko tekmovalcev že barvalo kajžo, in ko sem jo šla barvat sama, sem pol ure čakala na čopič. Povsem brez potrebe, takrat sem ugotovila, da je dvolična oseba. Žal, ampak je še mlad in se bo naučil še marsičesa v življenju, tudi bontona.