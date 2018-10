Ksenija: Poleg zdravstvenih težav mi je za seks zmanjkalo časa

"V Sloveniji se ne da živeti od resničnostnih šovov, je pa to dober dodatni zaslužek, sicer pa imam tudi veliko drugih ugodnosti," se je pohvalila Ksenija.

Ksenija Kranjec je bila že v treh različnih resničnostnih šovih, a je tudi v Big Brotherju ostala le za kratek čas. Poleg zdravstvenih težav pa je bil, kot je priznala, velik tudi pritisk sotekmovalcev v šovu, zato ga je zapustila po pičlih štirih dneh.

"Ko sem prišla iz Kmetije, so bili prvi občutki super, saj so se ljudje pozitivno odzvali na mojo udeležbo, bilo pa jih je enostavno preveč, da bi lahko kakršen koli komentar izpostavila,"je dejala Ksenija.



Svojega komentarja o tem, kako "bi zaklala vse krave", ni vzela nazaj, temveč se je zagovarjala, da"pač ni vegetarijanka, da ima rada meso" in da so"steaki pač najboljši".

Kaj pa favoriti?"Moj favorit je Denis, bi mu privoščila zmago, Franko pa se je pokazal, da je delaven, da je lepo vzgojen in iz dobre družine. Navijam za Denisa, takoj za njim pa za Franka,"je povedala izpadla tekmovalka. "S Frankom se dobro razumeva, a se kaj več med nama ni razvilo, oba sva si všeč, a nisva prestopila meje prijateljstva," je dodala.