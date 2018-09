Ksenija razkrila, kakšno je v resnici njeno intimno življenje

Poleg tega, da smo včeraj dobili prvo dvobojevalko - Aneto - ki je napovedala, da se bo spustila v igro in zmešala štrene, kot je treba, povratniki pa se soočajo s težkimi življenjskimi razmerami, ki so nekatere že prignale skoraj do obupa , se je tudi Ksenija razgovorila o osebnem življenju.

Dodala je, da ljudem vedno ponavlja, da videz vara in da ni možno na prvi pogled vedeti, kakšen je človek. "Urejen moraš biti, ampak če si urejen, če imaš nohte, to še ne pomeni, da ne znaš delat–ali razmišljat," je dejala.

govorijo, koliko sem z moškimi, jaz pa dejansko ne hodim ven, nimam tega življenja. Vsi me sprašujejo, kdaj sem nazadnje seksala, pa mi nihče ne verjame, da pred enim letom. Lej, če ne hodim ven, kdaj pa bom? Misliš, da pobiram tipe na Facebooku in jih vozim k sebi domov?" je pojasnjevala Aneti med urejanjem gredic.

Samo denar, pa da delam. Takrat, ko se bom sama postavila na noge, se bom lahko spustila pa rekla, danes bom tebe, jutri bom tebe, pojutrišnjem bom tebe .. Meni ne bo en rekel: Ti bo tip postavil hišo. Ne rabim tipa, da mi postavi hišo," je odločena.

Dodala je, da zna poskrbeti zase: "Jaz v privat življenju znam poskrbet za sebe. Bivši mi je rekel: Ti rabiš budalo. Jaz ne rabim nekoga, ki bi skrbel zame. Moški imajo radi podrejene ženske, tega pa pri meni ni. In zato rabim nekoga, ki bo še večji idiot kot jaz!"

In o fantih ni samo govorila, temveč si je tiste na posestvu tudi dobro ogledala in ocenila: "Vidim, da se vsi ukvarjajo s fitnesom, nimajo naravnih mišic, delavskih – to so fitnes mišice."

Oni pa ji niso ostali dolžni. "Frankota sem videl kot podepiliranega Davida Hasselhoffa, našo Ksenijo pa kot Pamelo z malo manj duše. Ni slaba duša, samo ona ima dušo dušo," je ocenil Joel.