Kmetija

Ekstra Kmetija, dekleta so dvignila temperaturo

Velenje, 19. 02. 2026 21.00 pred 59 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

La Toya Lopez je doživela šok, ko je ugotovila, da bo morala spati v hlevu. Pomirila se je šele potem, ko si je skupaj s Carmen Osovnikar in Pio Filipčič privoščila malo zabave. Družina je izpolnila željo Žigu Florjanu Sedevčiču, ki se bo v petkovi areni pomeril z Dinom Kurtovićem.

Urška in Mark se spreta

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Carmen Osovnikar se je pred izborom drugega dvobojevalca počutila ogroženo zaradi dogodkov preteklega dne. Z Žigo Florjanom Sedevčičem je zato nesla zajtrk La Toyi Lopez, ki bi lahko odločala o razpletu glasovanja z zlatim in črnim orehom. Urška Gros pa si je privoščila Marka Baržića, češ da naj bi glasovali zanj. Očitala mu je, da jo je zapustil in se pridružil Igorju Mikiču. Mark se je zagovarjal, češ da je ona v hlevu, Urška pa mu je navrgla: "Ne moreš se potem kar po vetru malo obračati." Zdelo se ji je, da se je spremenil in je postal negativen.

La Toya Lopez je zlat oreh namenila Alenki Weiss.
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Alenka dobi La Toyin zlat oreh

La Toya je zlat oreh namenila Alenki Weiss. La Toya: "Za to osebo sem se odločila, zato ker je pridna, se ukvarja z živalmi in jih hrani in se tudi spozna na kmetijo." Njena poteza je bila obenem znak podpore tekmovalkam: "Ker punce smo kar pridne." Alenka: "To, da sva z La Toyo partnerki v usodi, mi je zelo zabavno, zelo me zanima, kako bo naprej ... Neka nova izkušnja za njo in zame, tako da komaj čakam, da bova sodelovali še naslednje dni."

Žiga je drugi dvobojevalec

Sledilo je glasovanje za drugega dvobojevalca in Igor je svoj oreh namenil Carmen. Alenka je glasovala za Žigo, Jan Zore za Carmen, nakar je njegov brat Žan presenetil z glasom Žigu. Igor se je jezil, saj je želel, da bi njegov klan pokazal trdnost in odločnost: "Ampak rakun Žan je dal pa svoj glas na njihovo stran in je pokazal, da imamo mi tudi šibek člen v naši ekipi." Mark je nato glasoval za Carmen, Dejan Guzej za Žigo. Juš Čop je oreh namenil Carmen, Franc Vozel je želel izpolniti željo Žigu. Aleksandra April je glasovala za Carmen, Dino Kurtović prav tako. Žiga je oreh namenil Marku, nato pa dobil orehe Pie Filipčič, Urške, Carmen in Eme. La Toya je pristavila svoj črn oreh, tako se bosta v areni pomerila Dino in Žiga. Slednji bo izbral vrsto dvoboja.

Spor med bratoma

Jan je bil razočaran, ker Žan ni glasoval tako kot njegov klan. Igor: "Jaz ne morem verjeti, da sta dva brata v Kmetiji in ne držita skupaj. Kri ni voda, očitno sta bila onadva spočeta s sokom ali kaj." Žan je stal za svojo odločitvijo, Janu je zabrusil, da bo prihodnji teden njegov klan vodil družino, on pa bo šel v areno, če ne bo držal z njimi. Jan: "Jaz komaj čakam dvoboj. Pa čeprav bi moral v areno z bratom." Žan se je jezil, ker se je povezal z Igorjem, Jan pa mu je očital, da si ni upal glasovati za Carmen. Žan: "Jaz in Jan sva brata, ampak vseeno moram razmišljati s svojo glavo. Tukaj sem zaradi sebe, ne zaradi njega."

La Toya v hlevu: Jaz bom umrla tukaj

La Toya je na svojo grozo ugotovila, da bo morala noč prespati v hlevu. Z Alenko, ki ji je namenila zlat oreh, si namreč delita usodo. La Toya: "To je katastrofa zame. To je najslabše, kar se mi je zgodilo. Jaz bom zdaj umrla tukaj." Žan ji ni olajšal situacije, ko je opisoval izločanje krav in žuželke. Ko je izvedela, da bo morda še teden dni v hlevu, je bila še slabše volje. Žigu je potožila: "Meni gre kar na jok. Pa smrdim že zdaj." Žiga in njeni novi sostanovalci so jo tolažili, češ da je v hlevu mirno, poleg tega bo pridobila novo znanje in izkušnje. La Toya se je malce pomirila, v družbi Pie in Carmen pa se je sprostila in zabavala.

Video La Toya šok ali joze

Polh, gladiatorji in Natalija

Tekmovalci so odhod dvobojevalcev v kajžo pospremili z baklami, kar je bilo Žigu zelo všeč, Dinu precej manj. Spraševal se je, kaj je z njimi narobe. Še manj navdušen je bil, ko je prispel v kajžo in mu je Žiga omenil polha. Žiga: "Si že kdaj jedel pečenega polha?" Dino ni imel komentarja, želel si je, da bi mu ure v kajži čim hitreje minile. Ko mu je Žiga razlagal o gladiatorjih, pa je sam razmišljal, kaj bo Natalija Bratkovič oblekla za tokratno areno.

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez carmen osovnikar pia filipčič

Urška: Ti si mene zapustil, ko si šel tja k Mikiču!

