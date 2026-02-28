La Toya in Žiga skupaj v industriji za odrasle

La Toya Lopez in Žiga Florjan Sedevčič sta v Kmetijo vstopila kot stara znanca. Med drugim sta sodelovala na področju produkcije vsebin za odrasle. La Toya nam je razkrila: "Ko sem ga spoznala, ni bil napačna oseba, veliko sva se družila v zasebnem življenju. Bil je tak ustrežljiv fant." A se je njuno sodelovanje in druženje za nekaj časa končalo, nakar so se njune poti znova križale v resničnostnem šovu. La Toya: "Ja, mi ni bilo ravno prijetno srečati ga po dolgem času na kmetiji, na televiziji. Mi je bilo kar neprijetno, ker sva morala razčistiti stvari za nazaj."

Žiga Florjan Sedevčič in La Toya Lopez FOTO: POP TV

Kar so lahko gledalci videli prav v petkovi oddaji, ko je po incidentu med masažo Žiga komentiral, češ da je znova izzvala žensko ljubosumje. Skozi prepir so se razkrile nerazčiščene stvari med njima. La Toya: "On ve, da je kriv, in hodi nenehno za mano in mi dela scene po nepotrebnem. Tudi če ga ne pokličem, on je že tam, in me hoče, meni se zdi, potunkati pred drugimi." Jezila se je, češ da sama počne, kar ji godi, da je ogromno vložila v svojo kariero, da dobro služi od svojega 20. leta in je ena najboljših v svojem poslu. La Toya: "In mi gredo na živce takšni ljudje, ki se hočejo promovirati ob neki ženski, ki je naredila čisto vse sama." Žiga pa se rad spominja prijetnih stvari iz njune preteklosti. Spoznala sta se v času, ko je La Toya začela delati v nočnem klubu. Sam je bil takrat zadolžen za ključne stranke in marketing. Žiga: "Tako se je začelo tudi najino prijateljstvo. V tistem obdobju sem v okviru agencije deloval kot operativni vodja in asistent, nekakšen 'manager', zato sva z Lili kmalu začela tudi poslovno sodelovati." Sodelovala sta pri različnih projektih, nastopih na sejmih, snemanjih filmov, reklamah, televizijskih oddajah, intervjujih in plesnih nastopih. Žiga: "Spomnim se celo, da sem organiziral izdelavo silikonskega odlitka njenega intimnega predela. Bilo je zabavno, intenzivno in včasih tudi zahtevno. Včasih sva zašla v komunikacijski šum, bodisi zato, ker jaz česa nisem dovolj jasno razložil, bodisi zato, ker je ona kakšno stvar preprosto pozabila."

La Toya in Žiga med razčiščevanjem v Kmetiji. FOTO: POP TV