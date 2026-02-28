Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

La Toya in Žiga skupaj v industriji za odrasle

Velenje, 28. 02. 2026 10.20 pred 30 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
La Toya in Žiga med razčiščevanjem v Kmetiji.

La Toya Lopez in Žiga Florjan Sedevčič sta v preteklosti poslovno sodelovala in se veliko družila. Srečanje v Kmetiji zanjo ni bilo prijetno zaradi neporavnanih računov, medtem ko se Žiga spominja prijetnih dogodkov in ji je hvaležen tudi za podporo v tekmovanju.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

La Toya Lopez in Žiga Florjan Sedevčič sta v Kmetijo vstopila kot stara znanca. Med drugim sta sodelovala na področju produkcije vsebin za odrasle. La Toya nam je razkrila: "Ko sem ga spoznala, ni bil napačna oseba, veliko sva se družila v zasebnem življenju. Bil je tak ustrežljiv fant." A se je njuno sodelovanje in druženje za nekaj časa končalo, nakar so se njune poti znova križale v resničnostnem šovu. La Toya: "Ja, mi ni bilo ravno prijetno srečati ga po dolgem času na kmetiji, na televiziji. Mi je bilo kar neprijetno, ker sva morala razčistiti stvari za nazaj."

Žiga Florjan Sedevčič in La Toya Lopez
Žiga Florjan Sedevčič in La Toya Lopez
FOTO: POP TV

Kar so lahko gledalci videli prav v petkovi oddaji, ko je po incidentu med masažo Žiga komentiral, češ da je znova izzvala žensko ljubosumje. Skozi prepir so se razkrile nerazčiščene stvari med njima. La Toya: "On ve, da je kriv, in hodi nenehno za mano in mi dela scene po nepotrebnem. Tudi če ga ne pokličem, on je že tam, in me hoče, meni se zdi, potunkati pred drugimi." Jezila se je, češ da sama počne, kar ji godi, da je ogromno vložila v svojo kariero, da dobro služi od svojega 20. leta in je ena najboljših v svojem poslu. La Toya: "In mi gredo na živce takšni ljudje, ki se hočejo promovirati ob neki ženski, ki je naredila čisto vse sama."

Žiga pa se rad spominja prijetnih stvari iz njune preteklosti. Spoznala sta se v času, ko je La Toya začela delati v nočnem klubu. Sam je bil takrat zadolžen za ključne stranke in marketing. Žiga: "Tako se je začelo tudi najino prijateljstvo. V tistem obdobju sem v okviru agencije deloval kot operativni vodja in asistent, nekakšen 'manager', zato sva z Lili kmalu začela tudi poslovno sodelovati." Sodelovala sta pri različnih projektih, nastopih na sejmih, snemanjih filmov, reklamah, televizijskih oddajah, intervjujih in plesnih nastopih. Žiga: "Spomnim se celo, da sem organiziral izdelavo silikonskega odlitka njenega intimnega predela. Bilo je zabavno, intenzivno in včasih tudi zahtevno. Včasih sva zašla v komunikacijski šum, bodisi zato, ker jaz česa nisem dovolj jasno razložil, bodisi zato, ker je ona kakšno stvar preprosto pozabila."

La Toya in Žiga med razčiščevanjem v Kmetiji.
La Toya in Žiga med razčiščevanjem v Kmetiji.
FOTO: POP TV

Ko jo je po dolgem času zagledal v hišici na klancu, ki je novost letošnje Kmetije. Žiga: "O, Bog, pomagaj – Lili v novi, skoraj astralno-kristalni preobleki. Zanimivo mi je bilo spoznanje, da naju danes zanimajo podobne teme. Lili je še vedno Lili. Najprej se mora naužiti luči reflektorjev, potem pa se lahko v miru ponovno spoznavava v novih življenjskih oblačilih. Ni se veliko spremenila. Še vedno verjame v sanje. Vedno je bila 'čista' ženska, živi življenje v svojem ritmu, nikamor se ji ne mudi. Vse počne z neko mehkobo in lahkotnostjo, ki ji jo iskreno zavidam. Tudi sam bi si želel živeti brez nenehne naglice. Opazil sem, da je postala bolj previdna, kar mi je všeč."

Žiga ji je hvaležen, da ga je upoštevala in mu je podarila črni oreh. Tako se je lahko preizkusil in dokazal v areni. Dodaja pa: "Lili, javno se ti želim opravičiti, ker nisem dovolj premislil, ko sem ti predlagal Alenko za zlati oreh, in sta tako za eno noč pristali v hlevu. Kasneje sem se ti skušal oddolžiti, Dino je držal besedo in mi obljubil, da te bo z Alenko postavil na mesto glave družine. Hvala, Dino."

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez žiga florjan sedevčič

Druga glava je Urška, večer je zaključila v solzah

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vicente
28. 02. 2026 10.50
ojej
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543