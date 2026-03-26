Kmetija

La Toya Janu po glasnem prepiru: Saj veš, da te imam rada

Velenje, 26. 03. 2026 20.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Žan Zore in Franc Vozel sta šla kljub prepiru skupaj v kajžo, a nista znala razvozljati novega namiga. Rdeči so za prvo dvobojevalko izbrali Emo Dragišić, po dramatičnem izboru pa se je La Toya Lopez pogovorila z Janom Zoretom. Ni ji bilo vseeno, ker jo je pred vsemi očrnil.

'Psihično jih bom poskusil povsem uničiti'

Družina Žana Zoreta je bila navdušena, ko je po zmagi v dvoboju hlapcev in dekel dobila motokultivator. Medtem ko je Gregor Merdaus kosil, sta glava in Dejan Guzej poskušala vplivati na moralo sosedov. Žan: "Psihično jih bom poskusil povsem uničiti." Ko je Franca Vozla vprašal, če so našli njihove žogice za golf, ga je ta ves jezen nagnal, saj mu med delom ni bilo do šale. Franc: "Pojdi raje, pa ne provociraj."

Piina borba za ženske

Družina Pie Filipčič je morala določiti prvega dvobojevalca. Glava je pred tem poskušala prepričati Aleksandro April, naj tekmovalke stopijo skupaj, v nasprotnem primeru bodo igro prepustile štirim mušketirjem. Aleksandra jo je spomnila, da so ob delitvi na dve družini k njej pristopili prav ti trije tekmovalci, poleg tega je bila samo s strani ženskega spola deležna groženj in žaljivk.

Prva dvobojevalka je Ema

Rdeči so morali izbrati prvega dvobojevalca. Juš Čop je glasoval za Emo Dragišić: "Če gre moški v dvoboj, izgubimo dva para rok, nimamo prednosti pri tedenski nalogi." La Toya Lopez je glasovala za Jana Zoreta, saj je želela, da gre tudi moški v dvoboj. La Toya: "Ne samo jaz, da bom vsak teden pakirala." Aleksandra je glasovala za Emo, pa čeprav je s tem ogrozila sebe. Aleksandra: "Se mi zdi, da je bolj pomembno, da naredimo tedensko nalogo, da zmagamo in da nihče ne gre v areno." Igor Mikič je poudaril, da sta mu pomembni lojalnost in energija, zato je glas namenil Emi. Nakar so na plano privrele stare zamere in pokazalo se je, da v družini ni složnosti. Franc je poudaril, da je naloga na prvem mestu, svoj glas je namenil Emi. Pia, ki je bila šokirana nad dogajanjem za mizo, je glasovala za Jana. Prva dvobojevalka je tako postala Ema, svojo nasprotnico bo lahko izbirala med La Toyo in Aleksandro.

Ema Dragišić je prva dvobojevalka pri rdečih.
FOTO: POP TV

'Nisem prišla sem, da se bodo drli name'

La Toya je po glasovanju tolažila Pio. Slednjo je prizadelo, ker so bili vsi tekmovalci nesramni do La Toye. Pia: "Vedela sem, kako zadeve stojijo, ampak na nek tak primitiven, grd način, da se tu žalimo in nabiramo, to mi je povsem tuje." La Toya pa je povedala, da je takšne stvari več ne prizadanejo in da moraš biti v tekmovanju močan. Pia: "Nisem prišla sem, da se bodo drli name in bili tako prostaški. To me je mogoče malo šokiralo." Tolažil jo je tudi Gregor, ki jo je spomnil, da ima zaveznike na drugi strani ograje.

'Saj veš, da te imam rada'

La Toya se je po prepiru želela pogovoriti z Janom, saj sta si bila blizu. La Toya: "Sva postala malo prijatelja, sva si tudi bila všeč, zato mi ni bilo vseeno, da me tako očrnil pred vsemi." Jan ji je zatrdil, da se bodo potrudili pri tedenski nalogi, nakar sta se objela. La Toya: "Saj veš, da te imam rada." Janu se je zdelo lepo, ker se je opravičila. Jan: "Pa upam, da če izpade, da bom postal glava družine."

Skrivnostni namig

Franc in Žan sta pozabila na prepir in sta tudi ta teden na tržnici odštela vsak po pet cekinov za posebno ponudbo, nočitev v hišici na klancu. Oba sta bila navdušena, ko sta ju na mizi pričakali pici. Po sanjskem obroku sta se posvetila iskanju namiga in najprej sta v hiši zagledala detektor kovin. Našla sta tudi namig, ki pa ga nista znala razvozljati.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Tekmovalci se bodo znesli nad La Toyo, Pia bo pretresena

bibaleze
Portal
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
zadovoljna
Portal
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
cekin
Portal
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Rocky 2
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
