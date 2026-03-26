La Toya Janu po glasnem prepiru: Saj veš, da te imam rada

'Psihično jih bom poskusil povsem uničiti'

Družina Žana Zoreta je bila navdušena, ko je po zmagi v dvoboju hlapcev in dekel dobila motokultivator. Medtem ko je Gregor Merdaus kosil, sta glava in Dejan Guzej poskušala vplivati na moralo sosedov. Žan: "Psihično jih bom poskusil povsem uničiti." Ko je Franca Vozla vprašal, če so našli njihove žogice za golf, ga je ta ves jezen nagnal, saj mu med delom ni bilo do šale. Franc: "Pojdi raje, pa ne provociraj."

Piina borba za ženske

Družina Pie Filipčič je morala določiti prvega dvobojevalca. Glava je pred tem poskušala prepričati Aleksandro April, naj tekmovalke stopijo skupaj, v nasprotnem primeru bodo igro prepustile štirim mušketirjem. Aleksandra jo je spomnila, da so ob delitvi na dve družini k njej pristopili prav ti trije tekmovalci, poleg tega je bila samo s strani ženskega spola deležna groženj in žaljivk.

Prva dvobojevalka je Ema

Rdeči so morali izbrati prvega dvobojevalca. Juš Čop je glasoval za Emo Dragišić: "Če gre moški v dvoboj, izgubimo dva para rok, nimamo prednosti pri tedenski nalogi." La Toya Lopez je glasovala za Jana Zoreta, saj je želela, da gre tudi moški v dvoboj. La Toya: "Ne samo jaz, da bom vsak teden pakirala." Aleksandra je glasovala za Emo, pa čeprav je s tem ogrozila sebe. Aleksandra: "Se mi zdi, da je bolj pomembno, da naredimo tedensko nalogo, da zmagamo in da nihče ne gre v areno." Igor Mikič je poudaril, da sta mu pomembni lojalnost in energija, zato je glas namenil Emi. Nakar so na plano privrele stare zamere in pokazalo se je, da v družini ni složnosti. Franc je poudaril, da je naloga na prvem mestu, svoj glas je namenil Emi. Pia, ki je bila šokirana nad dogajanjem za mizo, je glasovala za Jana. Prva dvobojevalka je tako postala Ema, svojo nasprotnico bo lahko izbirala med La Toyo in Aleksandro.

Ema Dragišić je prva dvobojevalka pri rdečih. FOTO: POP TV

'Nisem prišla sem, da se bodo drli name'

La Toya je po glasovanju tolažila Pio. Slednjo je prizadelo, ker so bili vsi tekmovalci nesramni do La Toye. Pia: "Vedela sem, kako zadeve stojijo, ampak na nek tak primitiven, grd način, da se tu žalimo in nabiramo, to mi je povsem tuje." La Toya pa je povedala, da je takšne stvari več ne prizadanejo in da moraš biti v tekmovanju močan. Pia: "Nisem prišla sem, da se bodo drli name in bili tako prostaški. To me je mogoče malo šokiralo." Tolažil jo je tudi Gregor, ki jo je spomnil, da ima zaveznike na drugi strani ograje.

'Saj veš, da te imam rada'

La Toya se je po prepiru želela pogovoriti z Janom, saj sta si bila blizu. La Toya: "Sva postala malo prijatelja, sva si tudi bila všeč, zato mi ni bilo vseeno, da me tako očrnil pred vsemi." Jan ji je zatrdil, da se bodo potrudili pri tedenski nalogi, nakar sta se objela. La Toya: "Saj veš, da te imam rada." Janu se je zdelo lepo, ker se je opravičila. Jan: "Pa upam, da če izpade, da bom postal glava družine."

Skrivnostni namig