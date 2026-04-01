La Toya Lopez: Trenutno so mi všeč mlajši moški, taka je moda

Poslovila si se po dvoboju z Emo Dragišić, ki te je premagala v moči. Pred leti si se v istem dvoboju pomerila s Salome, ki te je prav tako premagala. Kakšni so tvoji spomini na tisti spopad?
Moji spomini so grozni, ker sem čutila, da bom izgubila tudi ta dvoboj. Sploh ne vem, zakaj sem ga izbrala.
Tokrat si bila sprva v prednosti, tekmovalci so ti morda že napovedovali zmago, a je prišlo do preobrata. Ti je zmanjkalo moči ali je bila težava kje drugje?
Zmanjkalo mi je moči. Igra je bila zelo težka.
Pred dvobojem sta se znova sprla s Francem Vozlom, ki ga je zmotila tvoja izjava, da si bolj zanimiva od kakšne nezanimive kmetice. Ali je bila njegova reakcija na nek način upravičena?
Ne razumem, zakaj bi bila njegova reakcija upravičena. Jaz sem odgovorila spontano.
Prepirala sta se tudi z Janom Zoretom, s katerim sta si sicer izmenjala nekaj naklonjenosti. Jan je skoraj 15 let mlajši od tebe, kar je kar precejšen preskok. V Kmetiji slavnih si se namreč zaljubila v 18 let starejšega Arturja Šterna. Torej je tvoj razpon glede starosti partnerjev kar velik?
Ja, zdaj trenutno so mi všeč mlajši moški. Taka je moda, sledim trendom.
Z Janom in Emo Dragišić si se znašla v nekakšnem ljubezenskem trikotniku. Sicer si povedala, da se sama nisi zaljubila, a se je dozdevalo drugače. Imamo prav?
Ne, nisem se zaljubila.
Bila si mnenja, da Jan Emo samo izkorišča. Ali si bila ob ogledu oddaj presenečena, ko si videla, da izkorišča tebe?
Ne, nisem bila presenečena, ker se mi je zdelo, da je tak tip moškega, ki rad gleda, kje ima kakšno korist.
Ali te je med ogledom oddaj presenetilo še kaj oziroma kdo?
Ja, presenetila me je celotna igra, ker doma vidiš celotno sliko. In videla sem tudi svoje napake.
Ema je ob tvojem slovesu povedala, da si bila zanjo res legenda Kmetije, da te je spremljala v Kmetiji, ko je bila majhna. Takrat si je zaželela, da bi se tudi sama enkrat preizkusila v tekmovanju. Kakšen kompliment je to zate?
Ja, super, če ona misli tako. Meni je drugače čisto vseeno.
Želela si si ostati na posestvu, saj si bila tam res sproščena. Žal si se morala vrniti v realno življenje. Kakšna je bila ta vrnitev in kakšnih odzivov si deležna?
Jaz nisem igrala igre, kot so jo nekateri. Moje kolegice so me pohvalile, da sem povedala stvari tako, kot so.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost in ali lahko napoveš kakšen nov projekt?
Nimam nobenih načrtov za prihodnost. Trenutno imam svoje nastope po Sloveniji in Italiji.
V igri za glavno nagrado ostaja 13 tekmovalcev. Za koga boš navijala in ali bi lahko komu napovedala zmago?
Težko je napovedati zmago vnaprej, ker so se vsi borili po svoje. Meni je bila pri srcu Pia, potem Igor ... in tudi Mark.
