La Toya Lopez: Trenutno so mi všeč mlajši moški, taka je moda

Velenje, 01. 04. 2026 12.57 pred 27 dnevi 1 min branja 32

Avtor:
Su.S.
La Toya Lopez

La Toya Lopez se po slovesu od tekmovalcev Kmetije posveča svojim nastopom. V Jana Zoreta se ni zaljubila, so ji pa trenutno všeč mlajši moški, s čimer sledi trendom.

Poslovila si se po dvoboju z Emo Dragišić, ki te je premagala v moči. Pred leti si se v istem dvoboju pomerila s Salome, ki te je prav tako premagala. Kakšni so tvoji spomini na tisti spopad?

Moji spomini so grozni, ker sem čutila, da bom izgubila tudi ta dvoboj. Sploh ne vem, zakaj sem ga izbrala.

La Toya Lopez
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Tokrat si bila sprva v prednosti, tekmovalci so ti morda že napovedovali zmago, a je prišlo do preobrata. Ti je zmanjkalo moči ali je bila težava kje drugje?

Zmanjkalo mi je moči. Igra je bila zelo težka.

Pred dvobojem sta se znova sprla s Francem Vozlom, ki ga je zmotila tvoja izjava, da si bolj zanimiva od kakšne nezanimive kmetice. Ali je bila njegova reakcija na nek način upravičena?

Ne razumem, zakaj bi bila njegova reakcija upravičena. Jaz sem odgovorila spontano.

Prepirala sta se tudi z Janom Zoretom, s katerim sta si sicer izmenjala nekaj naklonjenosti. Jan je skoraj 15 let mlajši od tebe, kar je kar precejšen preskok. V Kmetiji slavnih si se namreč zaljubila v 18 let starejšega Arturja Šterna. Torej je tvoj razpon glede starosti partnerjev kar velik?

Ja, zdaj trenutno so mi všeč mlajši moški. Taka je moda, sledim trendom.

Z Janom in Emo Dragišić si se znašla v nekakšnem ljubezenskem trikotniku. Sicer si povedala, da se sama nisi zaljubila, a se je dozdevalo drugače. Imamo prav?

Ne, nisem se zaljubila.

Bila si mnenja, da Jan Emo samo izkorišča. Ali si bila ob ogledu oddaj presenečena, ko si videla, da izkorišča tebe?

Ne, nisem bila presenečena, ker se mi je zdelo, da je tak tip moškega, ki rad gleda, kje ima kakšno korist.

Ali te je med ogledom oddaj presenetilo še kaj oziroma kdo?

Ja, presenetila me je celotna igra, ker doma vidiš celotno sliko. In videla sem tudi svoje napake.

Ema je ob tvojem slovesu povedala, da si bila zanjo res legenda Kmetije, da te je spremljala v Kmetiji, ko je bila majhna. Takrat si je zaželela, da bi se tudi sama enkrat preizkusila v tekmovanju. Kakšen kompliment je to zate?

Ja, super, če ona misli tako. Meni je drugače čisto vseeno.

Želela si si ostati na posestvu, saj si bila tam res sproščena. Žal si se morala vrniti v realno življenje. Kakšna je bila ta vrnitev in kakšnih odzivov si deležna?

Jaz nisem igrala igre, kot so jo nekateri. Moje kolegice so me pohvalile, da sem povedala stvari tako, kot so.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost in ali lahko napoveš kakšen nov projekt?

Nimam nobenih načrtov za prihodnost. Trenutno imam svoje nastope po Sloveniji in Italiji.

V igri za glavno nagrado ostaja 13 tekmovalcev. Za koga boš navijala in ali bi lahko komu napovedala zmago?

Težko je napovedati zmago vnaprej, ker so se vsi borili po svoje. Meni je bila pri srcu Pia, potem Igor ... in tudi Mark.

Ta teden je Kmetija na sporedu še danes in jutri ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anamarija
05. 04. 2026 10.27
Mene pa zanima, kaj se ji je zgodilo v možganih, da sebe vidi kot lepo žensko? In, draga La Toya, kdor v ljubezni sledi trendom... ostane na koncu sam(a). Staraj se naravno, lepša boš:)
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
02. 04. 2026 16.18
Njo si želijo samo še tisti lsovenski moški, ki želijo prvič v življenju premetavat silikone v svojih rokah in doživet silikonski občutek. Nima naravnega mlečnega profila, da ne bo javnost zavedena.
Odgovori
+2
2 0
Prizemljen
01. 04. 2026 21.38
Se vrag bi se je ustrasil,kdo jo sploh hoce….to plasticno spako,grda ko smrt
Odgovori
+5
5 0
Albert Konečnik
01. 04. 2026 21.05
La Toyi rad verjamem, samo problem je, da mlajšim moškim ona niti malo ni všeč.
Odgovori
+6
6 0
tito73
01. 04. 2026 20.52
Tej je pa rok trajanja potekel že pred 20 leti.
Odgovori
+7
7 0
Podlupo
01. 04. 2026 20.30
Je pa prijazna,... se pač brani in govori po svoje na svoj način. Inteligenca ni merilo, po katerem bi ljudi sodili.
Odgovori
+2
4 2
progresivnidaveknastanovanja
01. 04. 2026 20.07
Ka vse ne hodi po tej kmetiji. Razimes da je lublancan potetoviran ker zeli izstopati iz mnozice, ceprav so tatuji ze cist aut, sam da se pa ena prekmurka potetovira al pa pna z modrimi lasmi je pa ze alarmantno. Prekmurka bo si raje tecaj govora placala kot te tatuje.
Odgovori
+2
5 3
rokololo
01. 04. 2026 20.02
Glavno, da sledi trendom in da je bistra ženska.
Odgovori
+0
2 2
NeXadileC
01. 04. 2026 19.58
Hvala, ne! ✋️🧐
Odgovori
+6
6 0
NDM
01. 04. 2026 19.43
pa pamet kaksna
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
01. 04. 2026 19.22
Nam pa mlajše ženske. Od vedno.
Odgovori
+6
7 1
NDM
01. 04. 2026 19.43
in neobrabljene
Odgovori
+3
4 1
slayer2
01. 04. 2026 19.15
Če ima ta kaj sivih celic,sem jaz papež!!!
Odgovori
+6
7 1
Kucel
01. 04. 2026 18.52
Všeč so ji lahko. Res moreš biti dobro pijan, da greš s tako.
Odgovori
+8
10 2
setisfekšn
01. 04. 2026 18.37
Ma dej stara koka!!
Odgovori
+4
7 3
TheJuniKorn
01. 04. 2026 18.30
A je vredno štroma da hrani te podatke?
Odgovori
+7
9 2
sukar 1
01. 04. 2026 18.14
a 'špegla' pa tale nima doma. a ne...fajn bi bilo, če ga nabavi...pa ustrašit se ne sme
Odgovori
+5
7 2
DAN ODPRTIH VRAT
01. 04. 2026 18.13
Kaj pa Artur
Odgovori
+3
4 1
ALEX0000
01. 04. 2026 17.59
Bi šel za par dni na inštrukcije k njej.
Odgovori
-6
3 9
Žmavc
01. 04. 2026 17.52
Tule na sliki zgleda še nekako vozna.
Odgovori
+3
6 3
Mclaren
09. 04. 2026 20.31
Hahaha
Odgovori
0 0
Sickk 2
01. 04. 2026 17.38
Kilometrine k avtocesta..
Odgovori
+10
11 1
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
