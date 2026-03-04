La Toya uživa v Janovih pozornostih: Kar mravljinci so mi šli gor

Na posestvu se bodo utrjevale prijateljske vezi med Pio Filipčič in Markom Baržićem. Tekmovalca bosta ves čas tičala skupaj in se med delom neizmerno zabavala. Igor Mikič in Jan Zore bosta prepričana, da ju morajo nujno ločiti. Igor: "Če ne, potegneta celo ekipo dol." Pred družinama je namreč prva in prav posebna naloga. Gospodarica Nada: "Kisali bomo zelje. Ampak imamo pa en manjši problem, to zelje bomo morali spraviti čez reko Krko."

FOTO: POP TV

Glavi družin bosta morali določiti kmeta tedna. Urška Gros se bo nagibala k temu, da bi izbrala Žana Zoreta, Aleksandra April pa bo imela precejšnje težave. Odločala se bo med Igorjem, s katerim sta lepo sodelovala prejšnji teden, in delavnim Janom. Igor: "Ona se je kar opravičevala tam, pa nekaj 'mucala'." 'Muckala' pa se bosta Jan in La Toya Lopez, ki bo uživala v pozornostih mladega tekmovalca. Pia: "Dobro, da ni Eme tukaj, da ju ne vidi."