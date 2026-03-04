Naslovnica
Kmetija

La Toya uživa v Janovih pozornostih: Kar mravljinci so mi šli gor

Velenje, 04. 03. 2026 16.18 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore bo kljub obilici dela našel čas, da se bo v miru posvetil La Toyi Lopez. Glavi družin bosta določili kmeta tedna, hlev bo dobil črni ovci, gospodarica Nada pa prihaja z navodili za prav posebno nalogo.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Na posestvu se bodo utrjevale prijateljske vezi med Pio Filipčič in Markom Baržićem. Tekmovalca bosta ves čas tičala skupaj in se med delom neizmerno zabavala. Igor Mikič in Jan Zore bosta prepričana, da ju morajo nujno ločiti. Igor: "Če ne, potegneta celo ekipo dol." Pred družinama je namreč prva in prav posebna naloga. Gospodarica Nada: "Kisali bomo zelje. Ampak imamo pa en manjši problem, to zelje bomo morali spraviti čez reko Krko."

Gospodarica Nada: "Imamo pa en manjši problem."
Gospodarica Nada: "Imamo pa en manjši problem."
FOTO: POP TV

Glavi družin bosta morali določiti kmeta tedna. Urška Gros se bo nagibala k temu, da bi izbrala Žana Zoreta, Aleksandra April pa bo imela precejšnje težave. Odločala se bo med Igorjem, s katerim sta lepo sodelovala prejšnji teden, in delavnim Janom. Igor: "Ona se je kar opravičevala tam, pa nekaj 'mucala'." 'Muckala' pa se bosta Jan in La Toya Lopez, ki bo uživala v pozornostih mladega tekmovalca. Pia: "Dobro, da ni Eme tukaj, da ju ne vidi."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez jan zore

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

matdej
04. 03. 2026 16.57
Po komentarjih sodeč ima ta kmetija od2 do 4max gledalcev...
+1
1 0
Delavec_Slo
04. 03. 2026 16.51
Prvič cice vidu!
+2
2 0
zurc
04. 03. 2026 17.01
morda prvič tolikšne
0 0
zurc
04. 03. 2026 17.19
morda prvič tolikšne
0 0
Greznica
04. 03. 2026 16.36
Zanimivo da sta zdaj Jan in Ema skuja kot par ... glede na njegov temperament ufff .. kapa dol punci
+1
1 0
