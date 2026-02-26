Naslovnica
Kmetija

La Toya uživa v moški pozornosti: Jaz imam kar dva

Velenje, 26. 02. 2026 21.15 pred 34 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci so za glavo družine prihodnjega tedna izglasovali Aleksandro April, ki je bila presrečna in počaščena. Prelepo je bilo tudi La Toyi Lopez, medtem ko sta se za njeno pozornost borila Jan Zore in Juš Čop.

Igor se pogovori s Carmen

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Jan Zore in Juš Čop sta poskušala prepričati Carmen Osovnikar, naj ona in njeni zavezniki na izboru nove glave družine podprejo Igorja Mikiča. V zameno za to ji ne bi bilo treba v hlev. Igorju sta s tem polepšala dan, a se je moral še sam pogovoriti s Carmen. Obljubil je, da ji bo dal priložnost in da je mož beseda. Carmen: "Ne vem, če lahko v tej igri zaupaš nekomu, ki je bil tako proti tebi nastrojen." Igor: "Če jaz to prelomim, sem samemu sebi pljunil v obraz." Carmen pa je premišljevala, da jo morda želi očrniti. Nameravala se je posvetovati s svojimi zavezniki.

Tekmovalci in Natalija Bratkovič pred glasovanjem
Tekmovalci in Natalija Bratkovič pred glasovanjem
FOTO: POP TV

Kritike na Igorjev račun

Na posestvo pa je že prišla Natalija Bratkovič. Pred glasovanjem so se tekmovalci dotaknili dogajanja na posestvu. Franc Vozel je omenil, da je v hiši drugače, odkar je Igor v hlevu. Žan Zore se je strinjal, češ da so bili dva tedna nazaj vsi zadovoljni z obroki, ko je prišel Igor, pa so se začeli vsi pritoževati. Mark je nato priznal: "Meni se zdi, da smo mi definitivno padli pod nek vpliv, ko je on prišel. Pod tisto slabo energijo." Juš pa je Igorja zagovarjal, češ da so se z njim pogovarjali in se smejali. Juš: "Takrat mu ni nihče nič rekel, da bi prinesel slabo energijo, tako da ne vem, zakaj se zdaj vsi pritožujejo."

Kar 11 glasov za Aleksandro

Glasovanje za novo glavo družine je bilo tajno. Pred razglasitvijo rezultatov sta se zbranim pridružila Igor in Aleksandra April. Glasovi za slednjo so se kar vrstili, Igorju pa je nasmešek počasi izginil z obraza. Carmen je povedala: "Jaz sem glasovala tako kot sem jaz želela. Tudi če nisem bila najbolj z Aleksandro, mi je Aleksandra bolj po godu, zato ker Igorjev način in njegovo obnašanje do mene in do ostalih članov družine je res, jaz pravim nevzdržno." Aleksandra je tako dobila kar 11 glasov, Igor samo dva.

Aleksandra je bila presrečna in počaščena, obljubila je, da se bo maksimalno potrudila. Tekmovalce pa je čakalo še eno presenečenje, jutri bodo izbirali še eno glavo družine prihodnjega tedna. Izbirali bodo samo med člani družine, ki bivajo v hiši. Natalija: "Predlagam, da uživate v zadnjih skupnih trenutkih, kajti kmalu bosta na tem posestvu živeli dve družini."

'Še moja štiriletna hčerka se zna lepše obnašati'

Juš in Jan sta po glasovanju poročala Igorju, kaj vse je bilo izrečeno za mizo. Igor se je počutil neumnega, obžaloval je, da je sploh govoril s Carmen. Ko je slišal, da ga imajo tekmovalci v zobeh, pa je pristopil in zahteval, naj mu Franc vse pove v obraz. Igor: "Katera sramota, da trije odrasli moški govorijo kot največje ženske in opravljajo za mojim hrbtom. To se tako ne dela." Izzval je tudi Dejana Guzeja in Gregorja Merdausa, ki je komentiral, da se njegova štiriletna hčerka lepše obnaša. Ko je Igor povzdignil glas, se je Dejan uprl: "Ne deri se! Na mene se ne boš drl, da ti je jasno!" Franc je znova omenil njegovo in Juševo nedelo, Igor pa se je umiril in povedal, da je pripravljen na pogovor in da ni prišel spletkarit kot Carmen. Urška Gros in Carmen pa sta medtem komentirali, da se Igor ne more sprijazniti s tem, da ga tekmovalci nimajo radi.

La Toya: Jaz imam kar dva

La Toya Lopez je zelo uživala, ko je sedela med Janom in Jušem. La Toya: "Kako je meni toplo med vama. Uau. Jaz imam kar dva." Jan se je pritoževal, češ da je hotel imeti romantičen večer z njo, a mu je Juš pokvaril načrte. La Toya je obema namenila poljubčke in ju izzvala, naj pokažeta, kaj znata. La Toya: "Res je lepa atmosfera in še ta dva mladička, ki tekmujeta za mene. Prelepo mi je."

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 la toya lopez aleksandra april

Na posestvu bo izbruhnil silovit prepir

KOMENTARJI4

osiveli_ritmični_gimnastik
26. 02. 2026 21.46
tina gaber bi posnifala črtico ali dve in osrečila oba. kaj je z latoyo, amaterka...
Odgovori
0 0
Hej brigade
26. 02. 2026 21.36
Jaz mislim, da tukaj rabite Niko Kovač, k bo to kmetijo porihtala u nulo 🤣🤣🤣 Ma izkušnje, voljo in vizijo
Odgovori
0 0
inside1
26. 02. 2026 21.45
bo hrane sigurno dost za vse....:))
Odgovori
0 0
bibaleze
