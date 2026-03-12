La Toya v areni s svojimi spretnostmi ugnala Marka

'To ni humano'

Dvobojevalka Carmen Osovnikar v noči pred dvobojem ni spala v kajži, saj je bilo v njej preveč žuželk. Carmen: "Joj, najhujša noč mojega življenja. To ni humano." Tekmovalci v hiši so se medtem spraševali, kako bo preživela brez ogledala. Urška Gros pa se je bala za Gregorja Merdausa, ker mora v kajži biti 's tremi tekmovalkami'. Gregor je bil bolj razočaran nad zajtrkom, ki ga je prinesel Žiga Florjan Sedevčič. Gregor: "Jaz sem mislil, da bodo lepše poskrbeli za naju." Marku pa sploh ni bilo do zajtrka, saj je sumil, da bo moral v areno.

Mark je slutil, da bo moral v areno. FOTO: POP TV

Nada dvigne modro zastavo

Gospodarica Nada je bila navdušena, ker je bila hiša kot iz škatlice. Presenečena je bila tudi nad bogato obloženo shrambo. Kozarce je pozorno preštela, zelje pa tudi poskusila. Pohvalila je strašili modre družine, medtem ko je Žiga ni prepričal s svojimi rimami. Nada je bila še bolj navdušena nad strašili Aleksandrine družine. Preštela je tudi njihove kozarce in poskusila zelje, ki po okusu ni bilo slabo. Na koncu je čestitala obema družinama in ju pohvalila za njun trud. Nada: "Vendar je ena družina naribala in pripravila za kisanje bistveno več kozarcev." Dvignila je zastavo Urškine družine, ki ostaja v hiši. Zaslužila je 40 cekinov, Aleksandrina samo 10. Gregor in Carmen sta se lahko vrnila v hišo, Mark in La Toya sta se morala pripraviti na areno.

Tekmovalci so v areni izvedeli, da so skupaj naribali več kot eno tono zelja. Rdeča družina je pripravila 17 kozarcev manj od modre. Kljub zmagi pa so se pokazale razpoke v prvotni harmoniji Urškine družine. Francu Vozlu se ni zdelo prav, da je Carmen odreagirala tako burno, potem ko jo je Gregor izbral za drugo dvobojevalko. Jana Zoreta to ni presenetilo, saj je mnenja, da je v hiši preveč močnih karakterjev. La Toya Lopez je v areni znova potožila, da je bila njena družina vnaprej dogovorjena glede dvoboja. Ko je Jan zatrdil, da to ne drži, je izjavila, da laže. Vsem je očitala, da znajo samo taktizirati in ogovarjati, v realnem življenju pa niso sposobni česa drugega.

La Toya premaga Marka

La Toya se je kot druga dvobojevalka odločila za dvoboj Natančni trojček, ki je bil sestavljen iz treh delov. Prvi je bil Drvarski stolp, ki sta ga morala z Markom Baržićem sestaviti iz drv. Ob izteku časa je bil Markov stolp višji. Druga spretnost je bila Čez palec. Dvobojevalca sta morala odžagati 120 centimetrov palice, odmeriti tri četrtine litra mleka ter žakelj napolniti s pšenico, tako da je tehtal 2 kilograma. Bolj natančna v meritvah je bila La Toya, ki je izenačila rezultat. Tretja spretnost je bila zato odločilna. V dvoboju Slepi žeblji sta morala v desko zabiti tri žeblje, tako da so bili čim bližje središčem treh tarč na drugi strani. Uspešnejša je bila La Toya, ki kot zmagovalka dvoboja ostaja na posestvu in se še naprej bori za 50.000 evrov.

Mark se poslovi

Mark je na vprašanje, kaj se je naučil na posestvu, odgovoril: "To, da se ne sme podcenjevati žensk. Vsi so jo tako podcenjevali, zdaj se je pa dokazala." Odšel je z mešanimi občutki, posloviti pa se je hotel od cele družine, saj se je navezal nanje in jih vzljubil. Še posebej bo pogrešal Pio Filipčič in Carmen. Pred odhodom bo moral določiti novo glavo svoje družine, medtem ko Urška ostaja glava modrih in bo edina izbirala kmeta tedna. Njena družina se je razveselila okusne nagrade, a je glava čutila, da je njihova dobra volja le zatišje pred nevihto.

Mark se je lepo poslovil od vseh tekmovalcev. FOTO: POP TV