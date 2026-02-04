Naslovnica
Kmetija
Kmetija

Lana bo zavrnila opravičilo in razjarila Nušo

Velenje, 04. 02. 2026 16.09 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tretji dan tekmovanja bodo zaznamovali kreg, vpitje in drame. Nuša Šebjanič bo pričakovala opravičilo Lane Pečnik, a ga ne bo dočakala. Kdo pa bo prvi dvobojevalec?

Hlev bo ta dan dobil neprijetnega gosta. Hlapec Žiga Florjan Sedevčič: "Drugo jutro, ampak brez krav, ker so nam prejšnji večer pobegnile. Se je hudič naselil v našo štalo. Kreg, vpitje, drame." Kreg bo nastal zaradi tega, ker Jan Zore in Dejan Guzej v hlevu ne bosta dobila ne jajc, ne mleka, in tekmovalci v hiši bodo zahtevali odgovore. Franc Vozel se bo glasno jezil na Dina Kurtovića, saj bo pričakoval, da se bo ta bolj angažiral.

Kasneje se bodo pri ograji srečali dekla Lana Pečnik in hlapec Gregor Merdaus ter Jan in Nuša Šebjanič iz hiše. Lana ne bo prav nič diplomatska: "Jaz ko vaju vidim, mi pade mrak na oči." Ko bo Nuša zahtevala opravičilo, bo odrezala: "Mislim, da bi se vi morali nam opravičiti, ker ste vse skupaj zakuhali, Nuša." Slednja bo zaradi tega razjarjena, prizadevala si bo za Lanin odhod v areno in domov.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 lana pečnik nuša šebjanič

Pompozen prihod na posestvo, Mark vzhičen nad Carmen

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
04. 02. 2026 17.36
Samoblamaža nastopajočih, voditeljice, Nade ...
Odgovori
0 0
Amor Fati
04. 02. 2026 16.45
Ti ljudje dejansko služijo denar s tem da se sramotijo pred celo Slovenijo. Res so nizko padli.
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
04. 02. 2026 16.54
In taki bodo iskali šiht- pa vzem takega na šiht!
Odgovori
+1
1 0
