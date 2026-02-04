Lana bo zavrnila opravičilo in razjarila Nušo

Hlev bo ta dan dobil neprijetnega gosta. Hlapec Žiga Florjan Sedevčič : " Drugo jutro, ampak brez krav, ker so nam prejšnji večer pobegnile. Se je hudič naselil v našo štalo. Kreg, vpitje, drame. " Kreg bo nastal zaradi tega, ker Jan Zore in Dejan Guzej v hlevu ne bosta dobila ne jajc, ne mleka, in tekmovalci v hiši bodo zahtevali odgovore. Franc Vozel se bo glasno jezil na Dina Kurtovića , saj bo pričakoval, da se bo ta bolj angažiral.

Kasneje se bodo pri ograji srečali dekla Lana Pečnik in hlapec Gregor Merdaus ter Jan in Nuša Šebjanič iz hiše. Lana ne bo prav nič diplomatska: "Jaz ko vaju vidim, mi pade mrak na oči." Ko bo Nuša zahtevala opravičilo, bo odrezala: "Mislim, da bi se vi morali nam opravičiti, ker ste vse skupaj zakuhali, Nuša." Slednja bo zaradi tega razjarjena, prizadevala si bo za Lanin odhod v areno in domov.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.